Haaland Premier Lig Tarihinde Bir İlk Başardı

PREMIER LİG’DE TARİHE GEÇEN GOL

Manchester City, Premier Lig’in 29. haftasında Brighton ile karşılaştı. İngiliz ekibinin yıldız futbolcusu Erling Haaland, bu karşılaşmada önemli bir başarıya imza attı. Maçın 10. dakikasında Omar Marmoush’un ceza sahası içinde düşmesinin ardından City, penaltı kazandı. Penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Norveçli golcü, 11. dakikada vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.

HAALAND’IN TARİHİ BAŞARISI

Bu golle birlikte Erling Haaland, Premier Lig tarihine geçti. 100 maçtan az süre içinde 100 gole katkı yapan ilk futbolcu oldu. Haaland, bu süreçte toplamda 94 maçta 84 gol atarken, 16 asist yaparak dikkat çekici bir performans sergiledi. Daha önce Alan Shearer 100, Eric Cantona ve Mohamed Salah 116, Sergio Aguero ise 118 maçta bu başarıyı elde etmişti.