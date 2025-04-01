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Haaland Sakatlık Süresi Açıklandı

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HAALAND’DAN ŞOK SAKATLIK HABERİ

İngiltere Premier Lig’de Leicester City karşısında mücadele edecek olan Manchester City’de Erling Haaland ile ilgili endişe veren bir durum yaşanıyor. FA Cup çeyrek final maçında Bournemouth’a karşı sakatlanan Erling Haaland’ın sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı açıklandı.

GUARDİOLA’DAN AÇIKLAMA

Maç öncesinde gerçekleştirilen basın toplantısında soruları yanıtlayan Pep Guardiola, “Bu sezon sakatlık yaşayan tüm oyuncular ve Erling için çok üzgünüm. Bu yüzden en kısa zamanda iyileşmesini diliyorum. Doktorlar bana 5-7 hafta arasında bir süre olduğunu söylediler. Umarım sezon sonuna ve Kulüpler Dünya Kupası’na hazır olur.” diye belirtti.

Erling Haaland, 5 hafta sonra sahalara dönebilirse 10 Mayıs’taki Southampton maçında forma giyme şansını yakalayacak. Ancak, sakatlığının 7 haftaya kadar uzaması durumunda, 17 Mayıs’taki F. A Cup finalinde oynaması mümkün olmayabilir. Manchester City, önümüzdeki 7 hafta içinde sırasıyla Leicester City, Manchester United, Crystal Palace, Everton, Nottingham Forest, Wolves, Southampton, Bournemouth ve Fulham ile karşılaşacak.

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