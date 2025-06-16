Hababam Sınıfı, Ekrana Geliyor

HABABAM SINIFI FİLMİ TELEVİZYONDA YAYINLANIYOR

İzleyenleri ekrana bağlayan Hababam Sınıfı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hababam Sınıfı’nı izleyecek olanların merak ettiği “Hababam Sınıfı konusu nedir?”, “Hababam Sınıfı oyuncuları kimler?” ve “Hababam Sınıfı özeti” gibi detayları inceliyoruz.

ÖĞRENCİLERİN HAYLARLIĞIYLA MÜCADELE

Özel Çamlıca Lisesi’ne yeni atanan müdür muavini ve tarih öğretmeni olan Mahmut Hoca (Kel Mahmut), kopya çeken, okuldan kaçıp maçlara giden ve hocalarla sürekli kafa bulan öğrencilerle dolu olan 6-A Edebiyat sınıfını, namıdiğer Hababam Sınıfı’nı ilginç ve ağır ceza yöntemleriyle disiplin altına almaya çalışıyor. Ancak aynı zamanda öğrencilerin haylazlığı dışında ciddi olaylar da yaşanıyor.

BAŞ ROLDEKİ İSİMLER

Filmin ilk serisinin başrolleri arasında Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Adile Naşit bulunuyor. Bu filmde ayrıca Ayşen Gruda, konuk oyuncu olarak yer alıyor ve bu, Ayşen Gruda’nın rol aldığı ilk sinema deneyimi. Kemal Sunal, Münir Özkul, Halit Akçatepe gibi ünlü isimlerin yanı sıra, Sıtkı Akçatepe, Tarık Akan, Ertuğrul Bilda, Feridun Şavlı gibi birçok ünlü oyuncu filmin kadrosunda yer alıyor.

ÇEKİMLER ÜSKÜDAR’DA YAPILDI

Hababam Sınıfı, film serisinin ilk yapımı olarak bilinmektedir. Bu film ve serinin diğer filmleri, İstanbul’un Üsküdar semtindeki Adile Sultan Kasrı’nda çekiliyor.