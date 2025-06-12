Hababam Sınıfı Tatilde Ekranda!

HABABAM SINIFI TATİLDE FİLMİ TELEVİZYONDA

İzleyicileri ekrana kilitleyen Hababam Sınıfı Tatilde filmi, beyaz perde serüveninin ardından şimdi televizyon ekranlarına geliyor. Bu film hakkında izleyicilerin merak ettiği konuları, “Hababam Sınıfı Tatilde”nin hikayesini, oyuncu kadrosunu ve özetini ayrıntılarıyla inceliyoruz.

KONUSU VE KIZLARIN GELİŞİ

Filmdeki hikaye, okul müdürünün daha fazla para kazanma düşüncesiyle Özel Çamlıca Lisesi’ne yeni dört kız öğrenciyi kabul etmesiyle başlıyor. Bu dört kız, kısa sürede Hababam Sınıfı’nın yaramazlıklarına ayak uyduruyor ve erkeklerle bir mücadele başlatıyor. Sürekli erkeklerin tuzaklarına düşen kızlar, erkekler arasında bir ajan bulma çabasına giriyor. Okuldan kaçmak için izcilik bahanesini kullanan öğrenciler, Badi Ekrem’i kandırarak planlarını uygulamaya koyuyor. Ancak, maç dönüşü her zamanki gibi karşılarında Mahmut Hoca’yı buluyorlar. Mahmut Hoca’nın cezası ise öğrencilerin bir dönem izcilik kampına gitmeleri oluyor.

OYUNCU KADROSU

Filmin oyuncu kadrosunda; Münir Özkul Kel Mahmut / Mahmut Hoca, Kemal Sunal İnek Şaban, Adile Naşit Hafize Ana, Şener Şen Badi Ekrem, Ayşen Gruda Ayşe, Avni Yalçın Edebiyat Hocası Avni, Feridun Şavlı Domdom Ali, Ahmet Arıman Hayta İsmail, Sevda Aktolga Sevda, Muharrem Gürses Okul Müdürü / Muharrem Gür, Ayben Erman Sevtap ve Filiz Bozkurt Filiz gibi isimler yer alıyor.

ÇEKİM YERLERİ

Hababam Sınıfı Tatilde filminin okul mekanları, aslında Validebağ Korusu içerisinde bulunan Adile Sultan Kasrı’nda yer alıyor. Ayrıca, filmin orman sahnelerinin Belgrad Ormanı’nda çekildiği düşünülüyor.