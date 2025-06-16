Hababam Sınıfı Televizyonda Yayınlanıyor

HABABAM SINIFI FİLMİ TELEVİZYONDA

İzleyenleri ekrana bağlayan Hababam Sınıfı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hababam Sınıfı’nı izleyeceklerin merak ettiği başlıca konular arasında Hababam Sınıfı konusu, oyuncuları ve özeti bulunuyor. Özel Çamlıca Lisesi’ne yeni atanan müdür muavini ve tarih öğretmeni olan Mahmut Hoca (Kel Mahmut), kopya çeken, okuldan kaçıp maçlara giden, hocalarla sürekli kafa bulan öğrencilerle dolu 6-A Edebiyat sınıfını, yani namıdiğer Hababam Sınıfı’nı, ilginç ve ağır ceza yöntemleriyle disiplin altına almaya çalışıyor. Fakat öğrencilerin haylazlığı dışında okulda ciddi olaylar da yaşanıyor.

Filmin ilk serisinde başroller arasında Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Adile Naşit bulunuyor. Ayrıca, bu filmde Ayşen Gruda konuk oyuncu olarak yer alıyor ve bu, Ayşen Gruda’nın rol aldığı ilk sinema deneyimi oluyor. Diğer oyuncular arasında Kemal Sunal, Münir Özkul, Halit Akçatepe, Sıtkı Akçatepe, Tarık Akan, Ertuğrul Bilda, Feridun Şavlı, Hayri Karabey, Cem Gürdap, Talat Dumanlı, Ahmet Arıman, Akil Öztuna, Cengiz Nezir, İbrahim Oraloğlu, Bülent İğdiroğlu, Kemal Ergüvenç, Ergun Sözen, Muharrem Gürses, Gazanfer Şener, Adile Naşit, Ercan Gezmiş, Hakkı Karadayı, Bülent Onaran, Leman Akçatepe, Dilaver Gür ve Ayşen Gruda yer alıyor.

ÇEKİM YERİ

Hababam Sınıfı film serisinin ilk filmi, İstanbul’un Üsküdar semtindeki Adile Sultan Kasrı’nda çekiliyor. Bu film, serinin tüm yapımları için de önemli bir başlangıç noktası oluşturuyor.