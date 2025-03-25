Hababam Sınıfı ve Yeşilçam’dan Unutulmaz Buluşma

UNUTULMAZ BİR GÜN YAŞANDI

Hababam Sınıfı oyuncuları ve Yeşilçam Vokal Grubu üyeleri, Yakacık Sanatçı Yaşam Evi’nde yaşlılarla bir araya gelerek keyif dolu bir gün geçirdi. Etkinlikte Teoman Ayık, Ahmet Arman, Narin Polat, Rana Ulu ve konuk sanatçı Nuri Alço gibi Yeşilçam’ın önemli isimleri yaşlılara müzik dolu anlar yaşattı. Katılımcılar, şarkılar eşliğinde hatıra fotoğrafları çektirerek eğlenceli vakit geçirdi. Program boyunca çekilen halaylar, sanatçılara duyulan ilgiyi artırdı.

DUYGUSAL ANLAR VE PAYLAŞIMLAR

Nuri Alço, etkinlikte “Güzel bir ortam, burada olmaktan onur duyuyorum. Burası sanatçıların bulunduğu bir yaşam evi. Sanatçılar olarak yaşlılarımızla bir araya gelmek, eski günleri yad etmek çok güzel bir duygu. Onlara daha çok değer verilmeli ve bu tür etkinlikler artırılmalı” diyerek hislerini paylaştı.

HATIRALAR MUTLULUK GETİRİYOR

Hababam Sınıfı oyuncusu Teoman Ayık, huzurevlerini ziyaret etme faaliyetlerini yaklaşık bir aydır sürdürdüklerini belirtti. “İnsanlar eski hatıralarını hatırlayarak mutlu oluyorlar. Biz de Hababam olarak bir tarihiz ve onları eğlendirebildiğimiz için çok mutluyuz” şeklinde duygularını ifade etti. Ahmet Arıman ise, etkinliğin Yaşlılar Haftası kapsamında düzenlendiğini ifade ederek, “Biz de yaşlılarımızı mutlu etmek istedik” diye ekledi. Sanatçılar, etkinliğin düzenlenmesinde katkıda bulunan Dr. Dursunay Durak’a teşekkür etti.