Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları Televizyonda

YENİ ÇIKAN FİLM HABERİ

İzleyicileri kendine bağlayan “Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları” filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarına gelecek. “Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları” filmini izlemeyi planlayanların sıklıkla merak ettiği konuları inceliyoruz; film neyi anlatıyor, oyuncuları kimler gibi bilgiler burada.

YARIŞMA VE TATİL TEMASI

Her yıl Kıbrıs’ta gerçekleştirilen liseler arası bilgi yarışmasına bu yıl Özel Çamlıca Lisesi öğrencileri de katılmaya hak kazanıyor. Ancak Fen bölümünden seçilen dört başarılı öğrencinin yerine, Hababam sınıfının dört öğrencisi geçiyor. Yarışma umurlarında olmadan, tatil yapmanın planları içinde olan bu dört kafadar, tatilden önemli bir ders alarak dönecek.

OYUNCU KADROSU

Filmdeki önemli oyuncular şunlar:

– Yusuf Çim – Yakışıklı

– Altan Erkekli – Mehmet Hoca

– Toygan Avanoğlu – La Minör

– Bülent Fırat – Albayram

– Format Hasan Hakan Meriçliler – Semih Hoca

– Giray Altınok – Racon Faruk

– Deniz Akkaya – Nilufer

– Öykü Çelik – Zeynep

– Mehmet Ali Erbil – Akif

Sevilen yerli filmin bir kısmı İstanbul’da çekilirken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de prodüksiyonu tamamlandı.