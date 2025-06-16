Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları Televizyonda

HABABAM SINIFI: YAZ OYUNLARI FİLMİ TELEVİZYONDA

İzleyicileri ekrana bağlayan Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları’nı izleyecek olanların merak ettiği “Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları konusu nedir?”, “Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları oyuncuları kimler?” ve “Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları özeti” gibi konuları inceliyoruz.

YARIM KALAN BİR YARIŞMA

Her yıl Kıbrıs’ta düzenlenen liseler arası bilgi yarışmasına bu yıl Özel Çamlıca Lisesi öğrencileri de katılmaya hak kazanıyor. Ancak Fen bölümünden seçilen dört başarılı öğrencinin yerini Hababam sınıfından dört öğrenci alıyor. Yarışmanın umurlarında olmadan, güzel bir tatil yapma hesapları yapan dört kafadar, bu tatilden güzel bir ders alarak dönecekler.

FİLMİN BAŞARILI OYUNCULARI

Filmin kadrosu oldukça dikkat çekici. Yusuf Çim, “Yakışıklı”, Altan Erkekli “Mehmet Hoca”, Toygan Avanoğlu “La Minör”, Bülent Fırat “Albayram”, Format Hasan “Hakan Meriçliler” “Semih Hoca”, Giray Altınok “Racon Faruk”, Deniz Akkaya “Nilufer”, Öykü Çelik “Zeynep”, Mehmet Ali Erbil “Akif” gibi karakterlerle seyirciyi selamlıyor. Yerli filmin çekimlerinin bir kısmı İstanbul’da, ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tamamlandı.