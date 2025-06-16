Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları Yayınlanıyor

TELEVİZYONDA HABABAM SINIFI: YAZ OYUNLARI GÖSTERİMİ

İzleyicileri ekran başına çeken “Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları” filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Bu filmle ilgili izleyicilerin merak ettiği “Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları” konusu, oyuncuları ve özeti gibi konuları ele alıyoruz.

KIBRIS’TA DÜZENLENEN YARIŞMA

Her yıl düzenlenen Kıbrıs liseler arası bilgi yarışmasına, bu yıl Özel Çamlıca Lisesi öğrencileri de katılma hakkı kazanıyor. Ancak Fen bölümünden seçilen dört başarılı öğrencinin yerine Hababam sınıfından dört öğrenci katılarak yarışmaya dahil oluyor. Tatil planları yapan bu dört kafadar, yarışmanın dertleri olmadan güzel bir tatil yapma hülyası kurarken, tatilden önemli bir ders alarak dönecekler.

OYUNCU KADROSU

Filmde yer alan oyuncular şu şekilde:

– Yusuf Çim – Yakışıklı

– Altan Erkekli – Mehmet Hoca

– Toygan Avanoğlu – La Minör

– Bülent Fırat Albayram – Format

– Hasan Hakan Meriçliler – Semih Hoca

– Giray Altınok – Racon Faruk

– Deniz Akkaya – Nilufer

– Öykü Çelik – Zeynep

– Mehmet Ali Erbil – Akif

Sevilen yerli filmin çekimlerinin bir kısmı İstanbul’da, geri kalan kısmı ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tamamlandı.