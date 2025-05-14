Haber: 15 Öğrenciden 6’sı Tutuklandı

GÖZALTI VE TUTUKLAMALAR

Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşen ‘Nurettin Yıldız’ protestoları sonrasında gözaltına alınan 15 öğrenciden 6’sı, Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilerek tutuklandı. T24 muhabiri Can Öztürk ve yanındaki 8 öğrenci ise imza ve yurt dışı yasağı kararı ile adli kontrol altında serbest bırakıldı. Adliyeye gelen arkadaşları, serbest kalan öğrencileri büyük bir coşkuyla karşıladı.

PROTESTO ETKİNLİĞİ VE POLİS MÜDAHALESİ

Nureddin Yıldız, Boğaziçi Üniversitesi’nde bir etkinlikte konuşmacı olarak yer aldı. Konuşma sırasında, öğrencilerden biri Yıldız’a yumurta atarak tepkisini gösterdi. Yıldız’ın üniversiteye davet edilmesini protesto eden öğrenciler, polis tarafından kuşatıldı. Gözaltına alınan 97 öğrenciden 15’i adliyeye sevk edildi. Savcılık, “Görevi yaptırmamak için direnme” suçlamasıyla tutuklama talebinde bulundu.

ÖĞRENCİLERİN SLOGANLARI

Gözaltındaki öğrencilere verilen ifadelerde, “Türkiye laiktir laik kalacak”, “Şeriata faşizme karanlığa geçit yok” gibi sloganların yer aldığı öğrenildi. Diğer sorular arasında “Kadınlar eşit ve özgür yaşayacak”, “Tarikat ve cemaatler dağıtılsın” gibi ifadeler de bulunuyor. Ayrıca, “Pedofili Nurettin” pankartlarının kimler tarafından hazırlandığına dair sorular yöneltildi.