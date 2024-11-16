Haber Alamayan Yaşlı Çiftin Ölümü

ANLAYAMAZ İHRAÇ

Ankara’nın Zafer Mahallesi’nde bir apartmanda yaşanan üzücü bir olayda, komşuları 55 yaşındaki Ali Osman Er ile 60 yaşındaki eşi Medine Er’den haber alamadı. Bu durum üzerine komşular, hemen 112 acil hattını arayarak durumu bildirdi.

CAM KIRILDI İÇERİ GİRDİLER

İhbarın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, binanın 3. katındaki evin camını kırarak içeri girdi. İçeri girmelerinin ardından çiftin yatak odasında cansız bedenleri bulundu.

OTOPSİ SÜRECİ BAŞLADI

Yapılan incelemelerde, yaşlı çiftin gıda zehirlenmesi nedeniyle hayatlarını kaybetmiş olabileceği düşünülüyor. Çiftin cenazeleri, otopsi yapılması için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ise başlatıldı.