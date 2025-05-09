Haber: Almanya Sınır Kontrolleri Artırıldı

ARTAN SINIR KONTROLLERİ

Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in göreve gelmesiyle sınır geçişlerini engellemek için kontrol önlemleri artırılıyor. Federal polis gücünde yapılan değişikliklerle 3 bin yeni memur eklenerek toplam memur sayısı 14 bine çıkarılıyor. 2015 yılında verilen ve mültecilerin geri çevrilmesini yasaklayan talimat ise iptal edildi, böylece artık mültecilerin geri çevrilmesi mümkün hale geliyor.

DİPLOMATİK GERİLİM

Friedrich Merz’in Polonya’daki ziyareti sırasında, iç sınırlara yönelik kontrollerin yerine AB dış sınırlarının korunması gerektiği vurgulandı. Polonya Başbakanı Donald Tusk, bu konuda önemli açıklamalarda bulundu. Merz’in aldığı kararlar, komşu ülkelerle diplomatik ilişkilerde gerilime neden oldu. Yeşiller Partisi’nden Katharina Dröge, Merz’in Avrupa dayanışmasını zedelediğini belirtirken, SPD (Sosyal Demokrat Parti) bu kararları büyük ölçüde destekliyor. Ancak SPD’li Sonja Eichwede, geri çevirmelerin AB hukukuna uygunluğunun tartışmalı olduğunu dile getiriyor.

KONTROLLERİN YAYILMASI

Sachsen gibi bölgelerde uygulanan geçici sınır kontrollerinin daha da yoğunlaşacağı belirtiliyor. Otobanlar ve demiryollarının ana kontrol noktaları olacağı kaydedilirken, küçük sınır geçişlerinin ise ara ara denetlenebileceği ifade ediliyor. 2024 yılı itibarıyla yasa dışı geçişlerin sayısı yaklaşık 83 bine düşerken, 2025’in ilk dört ayında ise 20 bin kişi yasa dışı geçiş yaptı ve 10 bin kişi geri çevrildi. Bavyera eyaletindeki sürekli sınır kontrollerinin artık tüm ülkeye yayıldığı gözlemleniyor.

BEKLEME SÜRELERİ VE TRAFİK AKIŞI

Artan sınır kontrolleri nedeniyle geçiş yapanların, daha uzun bekleme süreleri ve zaman kaybı yaşadığı bildiriliyor. Federal polis, kontrollerin yoğunluğunu belirlerken güvenlik kriterlerini dikkate aldıklarını söylüyor. Ancak, trafik akışının da bu süreci etkilediği belirtiliyor.