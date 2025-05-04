Haber: Aylin Nazlıaka, Otizmli Çocuğun Ölümünü Kınadı

OTİZM HASTASI ÇOCUĞUN HAYATINI KAYBETMESİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Fatma-Hamit Atay Engelsiz Yaşam Merkezi’nde otizmli Abdülkerim Musti’nin yaşamını yitirmesi üzerine açıklamalarda bulundu. Nazlıaka, “Burası ona yuva değil, mezar oldu” diyerek olayın aciliyetine dikkat çekti. Basın toplantısında CHP Sakarya İl Başkanı Oğuz Can Curoğlu, Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, Parti Meclisi Üyesi Ecevit Keleş ve CHP Adapazarı İlçe Başkanı Sabri Anıl Özkan da yer aldı. İddialara göre, %88 otizmli olan Musti, kurumdaki ilgisizlik ve hijyen eksiklikleri yüzünden zatürreye yakalandı. Ailesi, oğullarının durumunun ancak hastaneye kaldırıldığında öğrenebildi.

ZİNCİRLİ İHMAL

Yaşananları “zincirleme ihmal” olarak tanımlayan Nazlıaka, “Bu ihmalin bedelini bir evlat daha hayatıyla ödedi” ifadesini kullandı. Otizmin toplumsal bir gerçeklik olduğuna dikkat çeken Nazlıaka, Türkiye’de resmi verilerin açıklanmaması konusunda eleştirilerde bulundu. “Bu karanlıkta çocuklarımızı kaybediyoruz” diyerek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı politika üretmemekle suçladı ve otizmli bireyler ile ailelerinin sahipsiz bırakıldığını belirtti.

DİĞER İHMAL OLAYLARI

Nazlıaka, Arifiye’deki olayın ilk olmadığını hatırlatırken, geçen ay Niğde’de bir bakım merkezinde bulunan epilepsi hastası bir çocuğun ihmaller sonucu hayatını kaybettiğini aktardı. Söz konusu merkezde çocuklara kötü muamele uygulandığını ve işkencenin belgelendiğini belirten Nazlıaka, bazı sanıkların ceza aldığını ancak gerçek sorumluların hala hesap vermediğini vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a seslenen Nazlıaka, “Personel yetersizliği ve eğitim eksikliği neden giderilmiyor? Denetimler hangi sıklıkla, nasıl yapılıyor? Niğde’de bakanlık mama sandalyesi bile almadı. Bu mudur sosyal devlet anlayışı? Daha kaç çocuğumuzun hayatını kaybetmesi gerekiyor?” şeklinde konuştu.