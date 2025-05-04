Haber: Beril KALELİ/Kamera: Onur DURSUN (İSTANBUL) TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’e Taksim’de veda. Binler toplandı, anmalar yapıldı. Önder, barış mücadelesinde unutulmazdı

TÖRENDE BİNLERCE VATANDAŞ BİR ARAYA GELDİ

Geçirdiği ameliyat sonrası hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen anma törenine tanıyan, tanımayan binlerce insan katıldı. Taksim’de toplanan vatandaşlar, Önder’in barış mücadelesine olan katkılarını anmak amacıyla bir araya geldi. ANKA’nın mikrofon uzattığı bir kişi, “sadece Kürtler için değil, insanlık için barış mücadelesi verdi. Bunun için elinden geleni yaptı. Teşekkür ediyoruz” dedi. Başka bir vatandaş ise, “Sırrı abi politikanın insan yönüydü. O, insanı politikanın içine kattı. Bize çok şey öğretti. Son görevimizi yapmaya gelmedik. Bizim son görevimiz, Sırrı abinin ideallerinin gerçekleştirilmesidir” şeklinde konuştu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

3 Mayıs’ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için ilk anma töreni Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. Tören sırasında AKM çevresinde polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Ayrıca, 2013 Gezi eylemleri sırasında iş makinelerinin karşısına çıkan Gezi Parkı’nın çevresi de güvenlik amacıyla kapatıldı. Törenin başlamasından saatler önce, birçok vatandaş AKM önünde toplanmaya başladı. Tören boyunca, vatandaşlar cep telefonlarıyla canlı yayınları takip etti.

VATANDAŞLARDAN DUYGUSAL AÇIKLAMALAR

Sırrı Süreyya Önder’i bizzat tanımayan Şehmuz Işık, “O bizim abimizdi. Türkiye’de mücadele alanında yer alan insanlardaki aidiyet hissini, ağabeylik hissini uyandırıyordu. Ben Kürt’üm, Sırrı abi Türk ama halkların abisiydi, o bizim abimizdi” diyerek duygularını dile getirdi. Bingöl’den Önder için gelen Mehmet Ali Canlı, “Barış elçisiydi. 85 milyon için kendi sağlığını ihmal etti. 85 milyon insan için gayret gösterdi” şeklinde konuştu.

TÜM KESİMLERDEN DESTEK

Veli Coşar, “Dünyanın en güzel insanı, onurlu bir insan. Zulme direnen bir insan. Onu saygıyla anıyorum” diyerek Önder’i andı. Şehriban Çelik, “Sırrı Süreyya Önder, insanlık için, sadece Kürtler için değil, barış mücadelesi verdi. Bunun için elinden geleni yaptı. Teşekkür ediyoruz” sözleriyle duygularını paylaştı. İbrahim Hakkı Eren, “Sırrı Süreyya, toplumun bütün kesimlerini bir araya getiren bir isimdi. Türk’ü, Kürt’ü, Alevi’si burada” dedi.

GÖNLÜMÜZDEKİ YERİ APAYRI

Geri Dönüşüm İşçileri Derneği’nin başkanı Ali Mendillioğlu, “Sırrı abiyle 20 yılı aşan bir dostluğumuz var. O, her zaman yanımızda oldu. Sırrı abi, politikanın insan yönüydü. O, insanı politikanın içine kattı. İyileştirdi” ifadeleriyle duygularını ifade etti. Mendillioğlu, “Son görevimiz, Sırrı abinin ideallerinin gerçekleştirilmesidir” diyerek kalabalığın duygularını paylaştı.