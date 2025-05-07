Haber: Burcu Özkaya Günaydın (HATAY) – Reyhanlı’da Üreticiler Eylem Yaptı. Üreticiler, Girdi Maliyetlerinden Şikayetçi. Hükümet Politikaları Üretimi Etkiledi. Çiftçiler, Soğan Dökerek Seslerini Duyurdu

PATATES VE SOĞAN ÜRETİCİLERİNDEN EYLEM

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde patates ve soğan üreticileri, soğanları dökerek seslerini duyurdu. Soğan ve Patates Üreticileri Dernek Başkanı Reşit Kaya, “Enflasyonun yükü soğanın sırtına yükleniyor. Soğan azıcık başını kaldırdığında ithal ediliyor” diyerek üreticilerin zorluklarına dikkat çekti. Eylem, Hatay Amik Ovası işçileri tarafından gerçekleştirildi. Bugün Reyhanlı’nın Akyayla köyünde yapılan eyleme yüzlerce üretici katıldı ve girdi maliyetlerinin yüksekliği, her şeyin ithal edilmesi gibi sorunları dile getirdi. Çiftçiler, kredi borçlarıyla traktör alıyor ve hükümet politikalarının durumlarını zorlaştırdığını belirtti.

EYLEMDE HAZIRLANAN PANKARTLAR

Yapılan eylemde “Tarla boşta çiftçi borçta kalmasın”, “Aracı değil, üretici kazansın”, “SODER üreticinin yanında”, “Fazlasını değil hakkını ver” pankartları dikkat çekti. Eylem sırasında çiftçiler soğanları dökerek ve traktörlerin kornalarına basarak tepkilerini ifade etti. Konuşan Reşit Kaya, “Depolarımızı basıyorsunuz bizi terörist ilan ediyorsunuz, biz üreticiyiz. Bizim hiçbir siyasi partiyle bağlantımız yoktur. Biz bağımsız üretici çiftçilerden oluşan bir derneğiz” sözleriyle durumu özetledi.

Kaya, “Bizim girdilerimizin ve masraflarımızın aşırı yüksek olmasından dolayı dünya ile rekabet edemiyoruz. Çiftçi çalışıyor, üretiyor; ama ufacık bir afet olduğunda çiftçinin borcu. Biz çalışıp üretiyoruz. Sıkıntı nerede?” diyerek üreticilerin yaşadığı zorlukları vurguladı. Eyleme destek vermek için katılan CHP eski Milletvekili İsmet Tokdemir de konuşma yaptı. İlk olarak üreticilere yönelik destek sözü verildiğini belirten Tokdemir, “Bugün bir dernek kuran kardeşlerimiz her türlü siyasetin üstünde üreticiler olarak bir araya gelmiştir” dedi.

Tokdemir, “Bu kadar ağır faturalarla bu çiftçiler nasıl çiftçiliğe devam edecek? Bunun sorumlusu mevcut iktidar” diyerek sorumlulara seslendi. Çiftçilerin mağduriyetinin sona ermesi için barajların bitirilmesi gerektiğini vurgulayarak, çiftçilerin yaşadığı sorunların çözülmesi gerektiği mesajını verdi.