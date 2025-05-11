Haber: Çay Taban Fiyatı Belirlensin

ÇAY ÜRETİCİLERİNDEN YÜKSEK FİYAT TALEBİ

Hopa Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Olcay Muti, çay üreticilerinin kendi kaderini belirlemesi gerektiğini vurguladı. “Çizmesine su dolmayan, makasının ağırlığını taşımayan birileri; çay üreticileri hakkında karar veremez. Çay üreticisinin kaderini, ancak çay üreticileri belirler. Biz 2025 yılı için yaş çay taban fiyatının 35 lira artı 5 lira destekleme primi olarak belirlenmesini talep ediyoruz.” şeklinde konuştu. Mayıs ayı ile birlikte çay bahçelerinde hasat hazırlıkları hızlandı. Durum, yaklaşık bir milyon çay üreticisinin geçimi için önemli bir konu. Ancak yaş çay alım fiyatı henüz belirlenmedi.

ÇİFTÇİLERİN EMEĞİ KARŞILIKSIZ KALDI

Muti, yıllardır çay üreticilerinin emeğinin karşılığını alamadığını ifade etti. “Mayıs ayı geldi, çaylarımız yeşerdi. Çiftçilerimiz tarlalarındaki yabancı otları toplamaya başladı. Bahçelerimiz hasada hazır. Ancak ne yazık ki çiftçilerimizin ciddi bir sıkıntısı var. Devlet, yıllardır bizim alın terimizin karşılığını vermiyor. Gıda politikleştiği sürece, üretici hak ettiği değeri alamıyor.” dedi. Türkiye çayında pestisit kalıntısının olmadığını belirten Muti, çiftçilerin bu kadar değerli bir ürünü ürettiklerini, buna karşın hak ettikleri değerin bilinmediğini vurguladı.

ÇAY MALİYETİ VE TALABİ SUNDU

Bu yılki çay maliyet hesaplamalarıyla ilgili bilgi veren Muti, “Bu yıl çiftçilerimizle birlikte yaptığımız hesaplamalarda, işçilik, gübre, mazot ve diğer giderler dahil maliyet 26 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Üzerine yüzde 35 kar eklenmesi gerektiğini söylediler. Bu da 34 lira 20 kuruş ediyor. Bu rakam büyük bir talep değil.” diyerek çiftçilerin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekti. Ayrıca, her yıl artış yapılmadığı takdirde çay fiyatının bugünkü kadar yüksek olamayacağına değindi.

ÖZEL SEKTÖR ÖNCELİĞİ VE ÇAY KANUNU ENDİŞESİ

Özel sektörün çay taban fiyatının altında alım yapmaması gerektiğini belirten Muti, yeni çay kanunu taslağıyla ilgili endişelerini de paylaştı. “Çay kanunu çiftçilerin katılımı olmadan hazırlanamaz. Hazırlanan taslakta çiftçi temsilcileri yer almıyor, temsilde adalet yok.” dedi. Muti, yaş çaya zam yapılırken, kuru çaya aynı yıl üç kez zam yapıldığını hatırlatarak devletin yaptığı zammın çay üreticisine değil, özel sektöre yapıldığını vurguladı.

ÇAY ÜRETİCİLERİ GEÇİM DERDİNDE

Kemalpaşalı çay üreticileri, emeğinin karşılığının asgari ücretin üstünde olması gerektiğini dile getirdi. “Yaş çayın fiyatı 35 lira olmalı. Durumu iyi olan işçi tutabiliyor ama olmayan kendisi topluyor. Artık geçinmek zorundayız.” diyen bir çay üreticisi, şartların ağır olduğuna dikkati çekti. Kemalpaşalı üretici Ayşe Asılbay ise, yaş çayın fiyatının 35 lira olması gerektiğini belirterek, “İyi görünen insanlar var ama onların yan gelirleri var. Biz sadece çayla geçinmeye çalışıyoruz.” şeklinde ifade etti. Asılbay, devletin bu sefer seslerini duymasını umduklarını söyledi.