Haber: Çuhadar Sitesi Davasında Karar Açıklandı

ÇUHADAR SİTESİ DAVASINDAKİ KARAR

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremleri sırasında 130 kişinin yaşamını yitirdiği Çuhadar Sitesi davasında nihai karar verildi. Statik proje müellifi olan Sıtkı Okumuş, 15 yıl 6 ay 24 gün hapis cezasıyla cezalandırıldı. Diğer sanık Fatih Karakale beraat ederken, firari durumda bulunan Enes Köksalmış’ın dosyası ayrı bir süreçte değerlendirilecek.

DEPREM FELAKETİ VE MAHKEME SÜRECİ

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi’nde yer alan Çuhadar Sitesi’nin dört bloğu yıkıldı ve bu olay sonucunda 130 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Çuhadar Sitesi Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Enes Köksalmış, yönetim kurulu üyesi Fatih Karakale ile statik proje müellifi Sıtkı Okumuş hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçlamasıyla 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.

MAHKEME HEYETİ VE CEZA VERİLMESİ

Dava, Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Mahkeme heyeti, statik proje müellifi Sıtkı Okumuş’a 15 yıl 6 ay 24 gün hapis cezası vererek kararını açıkladı. Yönetim kurulu üyesi Fatih Karakale’nin ise beraat kararı verilmesi dikkat çekti. Ayrıca, firari olan yönetim kurulu başkanı Enes Köksalmış’ın davası da ayrı bir dosya olarak değerlendirilecek.