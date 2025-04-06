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Haber: E. GÜN / K: Ü. AYDIN – CHP’nin 21. Kurultayı Başladı

ÖNEMLİ KURULTAY BAŞLADI

CHP’nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı, “İrade Milletindir” temasıyla Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde başladı. Önceki genel başkanlardan Hikmet Çetin, bu kurultayın önemine dikkat çekerek, “Olağanüstü bir kurultay. Çok iyi bir kurultay olacağını zannediyorum ve arkasından burada miting olacak” şeklinde görüş bildirdi.

DEĞERLENDİRMELER YAPILDI

Kurultayı ANKA Haber Ajansı’na değerlendiren Hikmet Çetin, gelişmeleri dikkate alarak, “Olaylar böyle gelişti” ifadeleriyle kurultayın olağanüstü bir ortamda gerçekleştirildiğine vurgu yaptı. Çetin, hem kurultayın hem de ardından gerçekleşecek mitingin olumlu geçeceğine inandığını duyurdu.

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