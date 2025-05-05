Haber: Emekçilerin Hakları İçin Mücadele!

BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI UYARI DA BULUNDU

Büro Emekçileri Sendikası Samsun şubesi mali Sekreteri Ertan Özmen, yandaş sendikaların ikiyüzlülüklerine karşı sert bir açıklama yaptı. Özmen, “Yandaş sendikaların bu ikiyüzlülüklerini kınıyoruz ve derhal emekçilerin iradesi üzerindeki baskılarına son vermelerini istiyoruz” dedi. BES, Samsun’da sendika üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek “Turpun büyüğü TÜİK eliyle açlığa mahkum edilmemizdir” başlıklı bir duyuru gerçekleştirdi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Ertan Özmen, toplu iş sözleşmesi uygulamalarıyla emekçilerin yoksullaştırıldığını belirtti. “İktidarın yandaş sendikayla birlikte ortaoyununa çevirdiği toplu iş sözleşmesi yoluyla yoksullaştırılmamız yetmiyormuş gibi, aparatı haline getirdiği TÜİK eliyle de soyulmaya devam ediliyoruz” diye ekledi. Özmen, hukukun üstünlüğü ve adaletin emekçiler için vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Ayrıca, demokrasiye zarar veren politikaların, toplumu yoksullaştırma etkisinde olduğunu ifade etti.

Özmen, “İktidarı hukuksuz uygulamalarından vazgeçmeye, evrensel hukuk ve anayasa normlarına uymaya davet ediyoruz” şeklinde bir çağrıda bulundu. Ayrıca, uzun yıllardır emekçilerin haklarının korunması gerektiğinin altını çizdi. Özmen, “Bizler her ne ad altında olursa olsun uzun mücadeleler sonucunda elde ettiğimiz haklarımızı ortadan kaldıran, demokratik değerleri aşındıran uygulamaları doğru bulmuyoruz” dedi. Bu durumun, toplumu ve emekçileri yoksullaştırarak demokrasiye zarar verdiğini vurguladı.