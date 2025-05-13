Haber: Emine Dalfidan (TBMM) – Ak Parti Grubunda Çalışmalar Sürüyor. İnfaz Rejimi İçin Düzenleme Bekleniyor

İNFaz REJİMİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ak Parti grubunda, infaz rejimiyle ilgili yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi üzerinde çalışmalar sürüyor. Teklifin görüşülmesinin Kurban Bayramı sonrasına kalabileceği ifade ediliyor. PKK’nın fesih kararının ardından, örgüt üyeleri ve terör suçluları gibi konuların, bu infaz paketinde yer almayacağı belirtiliyor. AK Partili yetkililer, “Önce önümüzdeki dönemin maddi gerçekliğine bir bakalım, ortaya ne çıkıyor bunu bir görelim. Sonra herkes fikrini beyan etsin” diyor. Meclis’in, hayali bir şey üzerinden düzenleme yapamayacağını belirten kurmaylar, gerçekçi ve sürdürülebilir uygulamalar için gereken bir konu üzerinde çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

ÇALISMALAR TOPLUMA YÖNELİK OLACAK

İnfaz düzenlemesiyle ilgili olarak, toplumun her kesimine yönelik beklentilere cevap verecek bir çalışma yürütüldüğü ifade ediliyor. Kurmaylar, “Kurban Bayramı öncesine yetişmez, üzerinde daha çalışmamız lazım” diyor. Çalışmanın tamamlanmasının ardından, partilerin görüşlerini almak için davet edilecekleri ifade ediliyor. Ayrıca, infazla ilgili yeni düzenlemelerin hangi aşamada olacağına dair belirsizlik var; bu durumun, haftaya veya daha sonrasında yapılabileceği belirtiliyor. Çalışmalar, yaklaşık 60 maddeden oluşan bir yargı paketi üzerinde yürütülüyor.

YARGI PAKETİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR

AK Parti, infaz paketinin içinde Covid-19 salgını sırasında cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla alınan tedbirlerin devam etmesini planlıyor. Bu çerçevede, 31 Temmuz 2023 öncesinde cezaevine girenlerin denetimli serbestlikle tahliye edilmesine dair hükmün yer alması bekleniyor. Ayrıca, cezaevindeki çocuklu anneler için “evde infaz” düzenlemesi düşünülüyor. Şu anki düzenlemede, belli suçlar dışındaki hükümlülerin durumlarına göre adli tıp raporu alınarak evde infaza geçilebileceği belirtiliyor.

CEZA HUKUKUNDA “UMUT HAKKI” KAVRAMI

Umut hakkı ile ilgili bir düzenleme olup olmayacağı konusunda AK Partili yetkililerin açıklamaları, “Bizim kanunlarımızda ‘umut hakkı’ diye bir şey yok. Birçok uygulamada etkin pişmanlık ve infaz düzenlemesine dair her şey mevcut” şeklinde. İnfaz paketinin içinde, terör suçları, adam öldürme ve uyuşturucu suçlarından ceza alan hükümlülerin ceza sürelerinin düzenlenmesi gibi konular da yer alacak. Ayrıca, toplumda cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelen düzenlemeler de infaz paketinde öngörülüyor.