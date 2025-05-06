Haber: Ercüment Akdeniz ve Yıldız Tar, HDK soruşturmasında tutuklandı. İddianamede silahlı örgüt üyeliği suçlaması yer aldı. Akdeniz, Gezi eylemlerine katılmadığını söyledi. Telefon görüşmeleri delil olarak sunuldu. Savcılık, ceza talep etti. Türk Ceza Kanunu’ndan yargılanacaklar

TUTUKLU GAZETECİLER HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) üzerinden yapılan soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteciler Ercüment Akdeniz ve Yıldız Tar için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, “silahlı örgüt üyeliği” suçlamasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Gazeteciler Akdeniz ve Tar’ın, basın açıklamaları ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili yaptıkları telefon konuşmaları, iddianamede kanıt olarak gösterildi. Bu gazetecilerin yanı sıra, HDK soruşturması kapsamında toplamda 4 kişi yaklaşık iki ay önce tutuklanmıştı.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

İddianamede, “PKK/KCK silahlı terör örgütünün talimatıyla kurulan HDK içerisinde görev aldığı, görüş ve fikirlerini benimsediği, örgüt adına eylem ve etkinlikler düzenlediği, örgüt hiyerarşisi içerisinde hareket ettiği” gibi iddialar yer aldı. Akdeniz’in, 29 Haziran 2013’te Taksim Yayalaştırma ve Gezi Parkı projeleri aleyhine yapılan eyleme katıldığı, grup halinde hareket ettiği belirtildi.

AKDENİZ’İN SAVUNMASI

Ercüment Akdeniz, kendisine gösterilen fotoğraflardaki kişinin kendisi olduğunu kabul ederken, “Bahsi geçen dönemde emniyet ve yargı organlarında çok sayıda FETÖ/PDY mensubu bulunduğu için bu tespitlerin fotomontaj olma ihtimalinde şüpheleniyorum” dedi. Ayrıca, “Ben Gezi eylemlerine katılmak için kimseden talimat almadım, katılım amacım demokratik ve barışçıl eylem kullanarak taleplerimi dile getirmekti” ifadesini kullandı.

TELEFON GÖRÜŞMELERİ DELİL OLARAK SUNULDU

Gazeteci Ercüment Akdeniz ve Yıldız Tar’ın, basın açıklamaları ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin yaptığı telefon görüşmeleri, iddianamede HDK üyeliğini kanıtlayan deliller arasında yer aldı. Savcılık, sanıkların Türk Ceza Kanunu’nun 314/2 maddesine göre “silahlı örgüt üyeliği” suçlamasıyla 5 yıl ile 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmalarını istedi. Ayrıca, Terörle Mücadele Kanunu’nun 3 ve 5. maddeleri gereğince de artırımlı ceza talep edildi.