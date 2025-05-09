Haber: Esma Çakır (VATICAN) – Beyaz Dumanla Papa Leo seçildi. Dünya Liderlerinden Tebrik Mesajları Geldi. Barış, Diyalog ve İş Birliği Vurgulandı

PAPA SEÇİMİ DÜNYADA BÜYÜK YANKI YARATIYOR

Esma Çakır (VATİKAN) – Vatikan’dan yükselen beyaz duman, 14’üncü Leo’nun Papa seçilmesini tüm dünyada büyük bir yankı uyandırıyor. Katolik Kilisesi’nin yeni ruhani lideri 14’üncü Leo, birçok ülkeden gelen tebrik mesajlarıyla karşılandı. Kardinaller meclisinin ikinci gününde gerçekleşen yeni Papa’nın seçimi, dünya genelinde büyük bir dikkatle izleniyor. 14’üncü Leo’ya yazılan mesajlarda barış, dinler arası diyalog ve küresel iş birliğine vurgu yapıldı.

DÜNYA LİDERLERİNDEN TEBRİK MESAJLARI

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Papa 14’üncü Leo’ya gönderdiği mektupta, ülkesinin “(Hz İsa) Mesih’in Vekili ile olan sarsılmaz bağını” öne çıkardı. Meloni, “İtalya ve Avrupa medeniyetinin özünde inanç ve akıl arasında olağanüstü bir sentez vardır. Bu sentez, kişiyi merkeze koyan, hayatı kutsal gören, özgürlük ve eşitliği temel alan bir dünya görüşü oluşturmuştur” dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, X hesabı üzerinden Papa’nın seçimini “Katolik Kilisesi ve dünya genelindeki Katolikler için tarihi bir an” olarak nitelendirdi ve “Papa 14’üncü Leo’ya, ve tüm Katoliklere kardeşlik mesajımı iletiyorum” şeklinde bir mesaj paylaştı.

BÜYÜK DEVLETLERDEN KUTLAMALAR

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Papa’nın “Vatikan Şehri’nin devlet başkanı ve Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri” olarak seçilmesini kutlayarak, “Dünya barışı ve refahı için insani anlaşmamızı yineliyorum” dedi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, mesajında, “İsrail ile Vatikan arasındaki ilişkileri geliştirmeyi ve Kutsal Topraklar ile dünya genelinde Yahudi-Hristiyan dostluğunu güçlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerini kullandı. Herzog, Papa 14’üncü Leo’nun “tüm dinler ve halklar arasında köprüler kuracağı” umudunu paylaştı.

KÜRESEL İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Papa’yı kutlayarak “Modern dünyanın sorunlarına yönelik bakış açılarımızın büyük ölçüde örtüştüğünü memnuniyetle gözlemliyorum” dedi ve Papa’yı Belarus’a davet etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres ise Papa 14’üncü Leo’nun seçilmesini tebrik ederek, “Vatikan ve BM arasındaki uzun soluklu iş birliğini geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum” dedi. Guterres, küresel krizlerin yaşandığı bir dönemde Papa’nın “barış, sosyal adalet, insan onuru ve merhamet” için güçlü bir ses olacağını vurguladı.