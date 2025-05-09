Haber: Esma Çakır (VATİKAN) – 267’inci Papa Robert Prevost, 14’üncü Leo olarak anılacak. 14’üncü Leo, Katolik Kilisesi’nde Francis’in reformunu sürdürecek. Prevost, 1955’te Chicago’da doğdu. Katolik topluluklarla güçlü bağlar kurdu. Papa Francis’le benzer görüşler paylaşıyor. Cinsel istismar skandallarında şeffaflığa önem verdi

PAPA ROBERT PREVOST’UN SEÇİMİ

Esma Çakır (VATİKAN) – 267’inci Papa olarak Aziz Petrus’un tahtına oturan 69 yaşındaki Robert Prevost, 14’üncü Leo adıyla anılacak. Papa 14’üncü Leo, Katolik Kilisesi içinde Francis’in reform çizgisini sürdürecek bir figür olarak değerlendiriliyor. Papa Leo’nun kardinal olduğu dönemde, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in görüşlerine karşıt görüşler ifade ettiği biliniyor. İlk ABD’li papa kimliği ön plana çıksa da, uzun yıllar Peru’da misyonerlik yaptıktan sonra orada piskoposluğa yükselmesi nedeniyle Prevost, aynı zamanda Latin Amerikalı bir kardinal olarak da görülüyor. 1955 yılında Chicago’da İspanyol ve Fransız-İtalyan kökenli ailede dünyaya gelen Papa, çocuk yaşlarından itibaren kilisede aktif bir görev üstlendi. 1982’de papalıkta rahip olarak göreve başlayan Prevost, üç yıl sonra Peru’ya göç etti. Ancak, düzenli olarak ABD’ye giderek doğduğu şehirde rahiplik ve manastır yöneticiliği yaptı. Bu süreçte yerel kilise topluluklarında vaazlar verdi, genç din adamlarının yetişmesine katkıda bulundu ve yoksul bölgelerde hizmette bulundu. Yıllar süren bu deneyim, Latin Amerika’daki Katolik topluluklarla güçlü bir bağ kurmasını sağladı.

PREVOST’UN GÖREVİ VE YETKİLERİ

Peru vatandaşı olan yeni Papa, Peru’nun kuzeybatısındaki Trujillo kentindeki bir ilahiyat okulunda 10 yıl boyunca öğretmen olarak görev yaptı. Papa Francis, kendi seçiminden bir yıl sonra Prevost’u Peru’nun Chiclayo kentinin piskoposu olarak atamıştı. “Papa Francis’in cesur sesini hala kulaklarımızda duyuyoruz” diyerek, Papa olarak ilk konuşmasında selefi olan geçen ay hayatını kaybeden Papa Francis’i andı. “Yaşasın Papa” diye tezahürat yapan kalabalığa, “Tanrı ile el ele, birlikte ilerleyelim,” diye seslendi. 14’üncü Leo, aynı zamanda Augustinus tarikatına bağlı bir figür. Vatikan, Papa Leo’yu, Francis’ten sonra Amerika kıtasından gelen ikinci papa ve ilk Augustinusçu papa olarak tanıttı. Prevost, kardinal olmadan önce, Vatikan’da Piskoposlar Dairesi (Dicastery for Bishops) başkanlığı yapıyordu. Bu daire, Katolik Kilisesi’nde yeni piskoposların seçimi, atanması ve denetlenmesi gibi önemli süreçleri yönetiyor. Bu nedenle, Papa’yı seçecek Kardinaller Koleji üyeleri tarafından da kilise yönetimi konusunda bilgili bir kişi olarak tanınıyordu. Prevost, 2023 yılında Papa Francis tarafından kardinal ilan edilmişti.

14’üncü Leo, Katolik Kilisesi’nde Francis’in reform çizgisine devam eden bir figür olarak değerlendiriliyor. Daha önceki sosyal medya paylaşımlarından yola çıkarak, yoksul ve çevre konularında Francis ile benzer düşünceleri paylaştığı düşünülüyor. Kardinal olduğu dönemde, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’ın görüşlerine açıkça muhalefet etti. Papa Leo, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ABD’de yaşayan bir göçmeni El Salvador’a sınır dışı etmesini eleştiren bir gönderiyi sosyal medya platformu X’te yeniden paylaştı. Ayrıca, JD Vance’ın ABD merkezli Fox News’te verdiği bir röportaja karşı çıktığı “JD Vance yanılıyor: İsa bizden sevgimizi sıralamamızı istemez” başlıklı yazıyı takipçileriyle paylaştı.

CİNSEL İSTİSMAR SKANDALLARINA TEPKİ

Peru’da görev yaptığı süre boyunca, Katolik Kilisesi’ni etkilemiş olan cinsel istismar skandalları, Prevost’un da görev yaptığı bölgede yaşanmıştı. Bu durum, özellikle Latin Amerika’daki kilise yapılarında gelişen bazı istismar vakalarının yeterince araştırılmadığı ve bazı yetkililerin sessizlik içinde kaldığı yönündeki eleştirileri su yüzüne çıkardı. Ancak, Robert Prevost’un yönetimindeki Chiclayo Piskoposluğu, bu tür olayların örtbas edilmesinde herhangi bir rolü olduğu iddialarını kesin bir dille reddetti. Yerel kilise yetkilileri, Prevost’un görev süresi boyunca şeffaflığa verdiği önemi vurguladı, istismar vakalarının ciddiyetle ele alındığını ve mağdurların korunması için gerekli adımların atıldığını savundu. Konklav öncesinde, Vatikan sözcüsü Matteo Bruni, Kardinaller Koleji’nin toplantılarında dile getirilen ortak beklentinin, “kiliseyi içe kapatmak yerine, umutsuzlukla kuşatılmış bir dünyaya ışık taşıyacak şekilde dışa açılmayı bilen, peygamber ruhlu bir papa” olduğu şekilde olduğunu ifade etti.