Haber: Esma Çakır (Vatikan) – 267’inci Papa Robert Prevost, 14’üncü Leo olarak anılacak. Reform yapacak figür olarak görülüyor. Francis’in görüşlerine benzer eleştirilerde bulundu. Prevost, Peru’da uzun süre misyonerlik yaptı. Şeffaflığa önem verip istismar vakalarını ciddiye aldı

PAPA 14’ÜNCÜ LEO’NUN TANITIMI

Esma Çakır (VATİKAN) – Aziz Petrus’un tahtına oturan 267’inci Papa olan 69 yaşındaki Robert Prevost, 14’üncü Leo adıyla anılacak. Papa 14’üncü Leo, Katolik Kilisesi’nde Francis’in reform çizgisini sürdüren bir figür olarak görülüyor. Papa Leo’nun kardinal olduğu dönemde ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in görüşlerini eleştirdiği biliniyor. İlk ABD’li papa olması kimliğinin öne çıkan yanlarından biri olsa da, uzun yıllar Peru’da misyonerlik yaptıktan sonra orada piskoposluk görevine geldiği için Prevost aynı zamanda Latin Amerikalı bir kardinal olarak da değerlendiriliyor.

KİLİSEDEKİ ERKEN YILLARI VE GÖREVLERİ

1955 yılında Chicago’da, İspanyol ve Fransız-İtalyan kökenli ebeveynlerden doğan Papa, küçük yaşlarından itibaren kilisede yardımcı olarak görev aldı. 1982’de rahip olarak atanan Prevost, üç yıl sonra Peru’ya taşınsa da, düzenli olarak ABD’ye seyahat ederek doğduğu şehirde rahiplik ve manastır yöneticiliği yaptı. Bu dönemde yerel kilise topluluklarında vaaz verdi, genç din adamları yetiştirdi ve yoksul bölgelerde görev aldı. Yıllar süren bu hizmeti, Latin Amerika’daki Katolik topluluklarla güçlü bağlar kurmasını sağladı. Peru vatandaşlığı da bulunan yeni Papa, Peru’nun kuzeybatısındaki Trujillo kentinde 10 yıl boyunca yerel bir ilahiyat okulunda öğretmenlik yaptı. Papa Francis, kendi seçilmesinden bir yıl sonra Prevost’u Peru’nun Chiclayo kentinin piskoposu olarak atamıştı.

PAPA OLARAK İLK KONUŞMASI

Papa olarak yaptığı ilk konuşmada, 14’üncü Leo, selefi geçen ay hayatını kaybeden Papa Francis’i şu sözlerle andı: “Papa Francis’in zayıf ama her zaman cesur sesini hala kulaklarımızda duyuyoruz.” “Yaşasın Papa” sözleriyle tezahürat yapan kalabalığa “Tanrı ile el ele, birlikte ilerleyelim,” diye seslenen 14’üncü Leo aynı zamanda Augustinus tarikatına mensup. Vatikan, Papa Leo’yu, Francis’ten sonra Amerika kıtasından çıkan ikinci papa ve ilk Augustinusçu papa olarak tanıttı.

Prevost, kardinal olmadan önce, Vatikan’da üst düzey bir görev olan Piskoposlar Dairesi (Dicastery for Bishops) başkanlığı görevini yürütüyordu. Bu daire, Katolik Kilisesi içinde yeni piskoposların seçimi, atanması ve denetlenmesi gibi kritik süreçleri yönetiyor. Bu nedenle Prevost, Papa’yı seçecek Kardinaller Koleji üyeleri tarafından kilise içi idari yapıya hakim biri olarak yakından biliniyordu. Bu görünürlüğü ve yönetim deneyiminin onu papa adayları arasında öne çıkardığı düşünülüyor. Prevost 2023 yılında bu görevi yürütürken Papa Francis tarafından kardinal ilan edilmişti.

14’üncü Leo, Katolik Kilisesi’nde Francis’in reform çizgisini sürdüren bir figür olarak değerlendiriliyor. Papa Leo’nun önceki sosyal medya paylaşımlarına göre, yoksullar ve çevre konularında Francis ile benzer görüşleri paylaştığı düşünülüyor. Kardinal olduğu dönemde ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in görüşlerine açıkça karşı çıktığı biliniyor. Papa Leo, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ABD’de yaşayan bir göçmeni El Salvador’a sınır dışı etmesini eleştiren bir gönderiyi sosyal medya platformu X’te yeniden paylaşmıştı. Ayrıca, JD Vance’in ABD merkezli Fox News’te verdiği bir röportajı eleştiren “JD Vance yanılıyor: İsa bizden sevgimizi sıralamamızı istemez” başlıklı National Catholic Reporter’da yer alan bir yazıyı takipçileriyle paylaştı.

İSTİSMAR SKANDALLARINA TEPKİLERİ

Peru’da görev yaptığı süre boyunca, Katolik Kilisesi’ni küresel ölçekte sarsan cinsel istismar skandalları, onun da görev yaptığı bölgeyi etkilemişti. Bu skandallar, özellikle Latin Amerika’daki kilise yapıları içinde geçmişte yaşanan bazı istismar vakalarının yeterince soruşturulmadığı ve bazı yetkililerin sessiz kaldığı yönündeki eleştirileri gündeme getirmişti. Ancak Robert Prevost’un başında bulunduğu Chiclayo Piskoposluğu, kendisinin bu tür olayların örtbas edilmesinde herhangi bir rolü olduğuna dair iddiaları kesin bir dille reddetti. Yerel kilise yetkilileri, Prevost’un görev süresi boyunca şeffaflığa önem verdiğini, istismar vakalarının ciddiyetle ele alındığını ve mağdurların korunması için gerekli adımların atıldığını savundu.

KONKLAV ÖNCESİ BEKLENTİLER

Konklav öncesinde Vatikan sözcüsü Matteo Bruni, Kardinaller Koleji’nin toplantılarında dile getirilen ortak beklentinin, “kiliseyi içe kapatmak yerine, umutsuzlukla kuşatılmış bir dünyaya ışık taşıyacak şekilde dışa açılmayı bilen, peygamber ruhlu bir papa” olduğu yönünde olduğunu aktardı.