Haber: Esma Turan (MUĞLA) – Akyaka Kıyı Alanı Protesto Edildi

PROTESTO EDİLEN KAPATMA OLAYI

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi’nin sakinleri, Muğla Vakfı İktisadi İşletmesi tarafından işletilen Akyaka Orman Kampı’ndaki kafeteryanın yanındaki kıyı alanının özel bir işletme tarafından brandalarla kapatılmasını protesto etti. Daha önce çitle çevrilen kıyı alanına yerleştirilen şezlonglar, tepkilere rağmen yakın zamanda özel bir işletme tarafından kapatıldı. Bu durum, Gökova Akyaka’yı Sevenler Derneği, Akyaka Kültür Sanat Derneği, Gökova Ekolojik Yaşam Derneği ve Slow Food Gökova Birliği’nin çağrısıyla, “Yeryüzü Sofrası” etkinliğinde bir araya gelen vatandaşlar tarafından ele alındı.

KANUN İHLALLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Etkinlik sonrası kamp alanından yürüyerek işletmenin önüne gelen grup, jandarma ekiplerine ulaşarak işletmenin Kıyı Kanunu’nu ve İmar Kanunu’nu ihlal ettiğini vurguladı. Yurttaşlar, işletmenin kıyı işgali yaptığına dair mahkeme kararı olduğunu hatırlatarak, jandarmadan bu durumu sonlandırmasını talep etti. Açıklama yapan avukat Arzu Alper, “İmar Kanunu’na göre inşaat ruhsatı almaları gerekiyor. İnşaat ruhsatı almaları da yasal olarak mümkün değil. Çünkü kıyının ilk 50 metresi içinde olan şeyler bunlar. ‘Biz yaptık oldu’ denmesini kabul etmiyoruz” dedi.

ANAYASAL HAKLARIN KULLANILMASI

Jandarmanın bölgeye gelmemesi üzerine grup, demir çitlere bağlı brandaları yırtarak kıyıya ulaştı. İşletme tarafından koyulan şezlonglar üst üste konarak alan yeniden halkın kullanımına sunulmaya çalışıldı. Olay sırasında kendisini işletmenin yetkilisi olarak tanıtan bir kişi, alanın özel mülk olduğunu ve Akyaka Orman Kampı’ndaki kanalizasyon çalışmalarında bulunduğu için sezon boyunca işletme hakkının kendisine verildiğini savundu. Gruptakiler ise jandarmanın yetkili olmadığını söyleyerek, anayasal haklarını kullanıp alana girmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

GEÇMİŞTEKİ EYLEMLERE ATIF

Gökova Ekolojik Yaşam Derneği’nden Serdar Denktaş, burada yaptığı açıklamada, “2 yıl önce bu alanda bir eylem yapmıştık. O zaman kıyı alanı çitlerle kapatılarak halktan koparılmıştı. Yaptığımız eylemden yargılandık ve beraat ettik. İşletmecinin burada yasaya ve Kıyı Kanunu’na aykırı faaliyet gösterdiği beraat kararına da girmiş oldu. Ama ne yazık ki işletmeci yasaya aykırı, yargı kararına rağmen faaliyetine devam etti ve genişletti,” dedi. Denktaş, jandarmayı şikayet ettiklerini, ancak gelmediğini belirtti. “Bu durumda biz de anayasal hakkımızı kullanmak üzere paravanı aşarak alana girdik. Buraya yerleştirilmiş olan şezlongları topladık ve bu eylemi de tamamen barışçıl olarak yaptık. Şezlonglara hiçbir zarar verilmedi,” diye ekledi. Denktaş, bu eylemler sonucunda yasadışı faaliyetlerin sona ermesini umduklarını ifade etti.