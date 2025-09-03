Haber: Gelecek Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün, “Türkiye’den 200 kişiyiz; bu gemiye binmeyi sorumluluk olarak addediyoruz. Umarım, gemi Gazze’ye ulaşır” söyledi.

KÜRESEL SUMUD FILOSU’NA KATILIM

Küresel Sumud Filosu’na katılan Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, “Türkiye’den yaklaşık 200 kadar kişiyiz; Biz, tarihin doğru tarafında durabilmek adına bu gemiye binmeyi kendimize artık böyle bir sorumluluk addediyoruz. Umarım, gemi salimen Gazze’ye ulaşır, bütün umudumuz bu yönde” şeklinde ifadelerde bulundu. Filistin’le dayanışmak ve İsrail’in Gazze ablukasını kırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu, Gazze’ye ulaşmak için yeniden denize açıldı. Filoda, 44’ten fazla ülkeden yaklaşık 20 tekne ve 300’den fazla katılımcı yer alıyor. Bu katılımcılar arasında İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tunus gibi ülkelerden aktivistler, sanatçılar, doktorlar, politikacılar ve gazeteciler de bulunuyor.

GAZZE’DEKİ DURUMUN CİDDİYETİ

Milletvekili Sema Silkin Ün, Gazze’deki insanlık dramını şöyle dile getirdi: “Gazze’de 21’inci yüzyılın en ağır savaş suçları, en vahşi katliamları işleniyor; insan eliyle oluşturulmuş kıtlık yaşanıyor; açlıktan çocuklar ölüyor, öldürülüyor. 21’inci yüzyılda böyle bir vahşete hep birlikte tanıklık ediyoruz.” Ün, bu vahşetin karşısında duruş sergilemek ve insanlık vicdanının hala var olduğunu göstermek için Küresel Sumud Filosu’yla birlikte Gazze’ye açılmak üzere Tunus’a geldiklerini belirtti. “Şimdi burada birkaç gün eğitimler alacağız. Bu eğitimlerin sonrasında, Barcelona’dan gelecek olan gemilerle birleşip yine İtalya’dan yola çıkacak olan gemilerle birleşip hep birlikte Akdeniz açıklarına doğru giderek, Gazze ablukasını kırmak üzere yola koyulmuş olacağız” dedi.

EĞİTİM SÜRECİ VE HAZIRLIKLAR

Türkiye’den katılan grup yaklaşık 200 kişiden oluşuyor. Bir kısım katılımcı İtalya’dan, bazıları Barcelona’dan, çoğunluk ise Tunus’tan gemilere dahil olacak. Dünyadan katılım sayısının ise yaklaşık bin olduğunu söyleyen Ün, bu katılımcıların eğitim süreçlerinde gemi yaşamı ve olası İsrail saldırılarına karşı korunma yöntemleri gibi konularda bilgilendirildiklerini aktardı. Ülkeleri temsil eden aktivistlerin, bu süreçte barışçıl yollar izleyerek uluslararası hukuka uygun hareket ettiklerini ifade ettiklerini belirtti.

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından, “Yarın ya da öbür gün burada eğitimler tamamlandıktan sonra Barcelona’dan ve İtalya’dan gelen gemilerle birleşerek, yola koyulmuş olacağız” diyen Ün, bu gemilerin kapasitesinin sınırlı olduğunu vurguladı. Gazze’ye insani yardımlar düşünülse de, bu büyük filonun yolculuğunun öneminin daha fazla olduğunu dile getirdi. “Bu denli bir organizasyon, bugüne kadar yapılmadı. İsrail’in de ciddi bir çekincesi var. Çünkü daha önce bireysel gemiler yola çıkıyordu. İlk defa bu ölçekte 70-80 tane geminin aynı anda yola çıkması söz konusu” şeklinde açıklamada bulundu.

UMUT VE SORUMLULUK

“Umarım, gemi salimen Gazze’ye ulaşır, bütün umudumuz bu yönde” diyerek görüşlerini ifade eden Sema Silkin Ün, daha önce meydana gelen engellemelerin bilincinde olduklarını vurguladı. “Burada herkes, bunun bilincinde ne ile karşılaşabileceğinin farkında ama bu Filo’nun dünya kamuoyunun dikkatini çekeceğinin de farkında” şeklinde sözlerine devam etti. “Umarım birkaç gün içerisinde yola çıkabiliriz ve Gazze ablukasını kırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nun Gazze’ye ulaştığını görebiliriz” diyerek sözlerini tamamladı.