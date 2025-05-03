Haber: Gülara Subaşı&Taner Özay / Kamera: Yasin Kabadayı&Recep Tunahan Güler (Konya) – Mitingde, “Kadın ve gençler için buradayım” dedim.

CHP MİTİNGİNE YOĞUN KATILIM

Konya’da gerçekleştirilen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde, 68 yaşındaki emekli bir vatandaş, “Kendim için değil, kadınlar ve gençler için buradayım” yazılı pankart taşıyarak dikkat çekti. Bu kişi, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto eden gençlerin tutukluluğu hakkında “Onları çıkarsınlar, beni alsınlar. Başka bir şey demiyorum. Güçleri yetiyorsa” şeklinde konuştu. Miting, Kılıçarslan Meydanı’nda yoğun bir kalabalığın katılımıyla gerçekleşti.

GENÇLER İÇİN YÜREKLERİ AÇIK

Mitingde yer alan vatandaşlardan biri, İmamoğlu’nun tutukluğuna karşı “Haksız yere bir suçlama herkes biliyor bunu” sözleriyle tepkisini dile getirirken, bir diğeri “Konya ayağa kalktı. Dikkat edin, geliyor” gibi ifadelerle mitingdeki coşkuyu artırdı. Bazı vatandaşlar ise bu etkinliğin, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunların bir yansıması olduğunu vurguladı.

GELECEK İÇİN BİR UMUT SUNUYORLAR

Kılıçarslan Meydanı’ndaki kalabalık, “Meydanlara sığmıyoruz, akıyoruz sel gibi. Geleceğiz, halkın yönetimi çok yakında gelecek” sözüyle geleceğe dair ümitlerini dile getirdi. Bir başka katılımcı, Ekrem İmamoğlu’nun cezaevinden kurtarılmasına yönelik beklentilerini açıkladı.

ERMANİ DEĞİL, HAKLI SESLENİŞLER

Akşehir’den mitinge katılan bir vatandaş, “Ekrem Başkan için her şeye değer. Haksız yere diploması alındı. Haksız yere malına çöküldü” diyerek, iktidar sahiplerinin davranışlarına tepki gösterdi. Mitinge katılanlar, “Konya Konya olalı böyle bir miting alanı görmedi” gibi yorumlarla birlik ve dayanışma mesajı verdi.