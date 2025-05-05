Haber: Hatay Tabip Odası Çalıştayı Yapıldı

AFET SONRASI HAVA KİRLİLİĞİ ÜZERİNE ÇALIŞTAY

Hatay Tabip Odası, “Afet sonrası toz ve hava kirliliği” konulu bir çalıştay düzenledi. İki gün süren bu etkinlikte, afet sonrası hava kirliliği ve tozun bebek, çocuk ve yetişkin sağlığı üzerindeki etkileri ele alındı. Çalıştayın sonuçları önümüzdeki günlerde halka açıklanacak. İlk gün yapılan sunumlarda, toz ve hava kirliliğinin solunum yolları, ruh sağlığı ile kadın ve çocuk sağlığı üzerindeki etkileri gibi konular gündeme getirildi. Ayrıca Hatay’daki beton santrallerinin insan sağlığına olan etkileri de tartışıldı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE SUNUMLAR

Çalıştayda, dünya genelinde gerçekleştirilen bilimsel araştırmalara örnekler ile konuşmalar yapıldı. İkinci günde ise katılımcıların sorunları daha derinlemesine ele alarak çözüm önerileri üzerinde durduğu atölye çalışmaları yapıldı. Prof. Dr. Münevver Kaynak Türkmen, havaalanlarında çalışan kadınların düşük ve erken doğum riski ile karşı karşıya olduğunu belirtti. “Çok gürültü var şehirde. Sürekli bir araç trafiği, ses var. Bunun da üzerinde durulması gerekiyor. Çok korkunç bir trafik var, büyük araç trafiği. Bunlar gaz salıyor. Bu gazlardan dolayı çocukların boyları kısa kalıyor” ifadelerini kullanan Türkmen, çocukların bu gazlardan ne kadar çok etkilendiğini vurguladı.

ÇOCUKLAR VE BEBEKLERİN HASSASİYETİ

Bebeklerin ciltlerinin hassas olduğuna dikkat çeken Türkmen, “Bebeklerin cildi bizimki gibi değil daha ince, çok daha hassas. Kimyasallar, ağır metaller ciltten de emiliyor biz bunu hiç hesaba katmıyoruz” şeklinde konuştu. Aynı zamanda, anne karnından itibaren bu etkenlerin çocukların sağlık problemlerine yol açabileceğini belirtti. Prof. Dr. Raşit Tükel de ruh sağlığı ve travma sonrası stres bozukluğu konusunun afet döneminde yeterince ele alınmadığını ifade etti. “Psikiyatrik hastalar ne oldu? İlaçlarına ulaşabildiler mi, takip süreci nasıl oldu?” diye soran Tükel, gaz kirleticilerin ani risk, partiküllerin ise gecikmeli risk teşkil ettiğini vurguladı.

Çalıştayın raporu, önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.