Haber: İki Lider, Ticari Anlaşmazlıkları Hızla Çözme Kararı Aldı

YENİ BAŞBAKAN İLE İLK GÖRÜŞME

Almanya’nın yeni lideri Friedrich Merz, görevine başlamasının hemen ardından ABD Başkanı Donald Trump ile ilk telefon görüşmesini yaptı. Merz, iki gün içerisinde Trump ile yaklaşık 30 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi ve onu Almanya’ya davet etti. Edinilen bilgilere göre, Trump bu ziyarete olumlu baktığını ifade etti. Trump, daha önce yalnızca 2017’de G20 Zirvesi için Almanya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmişti.

G7 VE NATO ZİRVESİ ÖNCESİ PLANLAR

Görüşme sırasında Trump, Merz’i Washington’a davet etti. Merz, önümüzdeki haziran ayında Kanada’da yapılacak G7 Zirvesi ve ardından Hollanda’nın Lahey kentindeki NATO Zirvesi’nden önce ABD’ye gitmek istediğini belirtti. Merz’in bu ziyareti, önümüzdeki haftalarda gerçekleşmesi bekleniyor.

TİCARET SORUNLARI VE UKRAYNA

İki liderin görüşmesinin ana gündem maddesi, son yıllarda gerilen transatlantik ticaret ilişkileri oldu. Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Merz ve Trump’ın “ticari anlaşmazlıkları hızlı çözme” konusunda anlaştığını bildirdi. Ayrıca, Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için birlikte çalışacaklarını da duyurdular. Merz, Trump’ın Ukrayna’daki çatışmaların durdurulması yönündeki çağrısını desteklediğini ve Rusya’nın bir ateşkese onay vermesi gerektiğini vurguladı.

TEBRİKLER VE YAKIN İŞ BİRLİĞİ

Görüşmenin sonunda Trump, Merz’i başbakanlık görevine seçilmesinden ötürü tebrik etti. Merz ise İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80’inci yılında ABD’nin, Almanya için “vazgeçilmez bir dost ve ortak olmaya devam ettiğini” ifade etti. İki lider, karşılıklı ziyaretler ve sıkı iş birliği konusunda mutabık kaldı. Bu gelişmeler, Almanya ile ABD arasında yeni bir sayfanın açılabileceği şeklinde yorumlanıyor.