Haber: İleyda Özmen – Kamera: Eylem Ladin Değer (Ankara) – CHP’li Öztunç, “İktidara Yürüyüşümüz Devam Ediyor” Dedi. CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı Başladı

CHP’NİN 21’İNCİ OLAĞANÜSTÜ KURULTAYI BAŞLADI

CHP’nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı, “İrade Milletindir” temasıyla Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde saat 10.00’da başladı.

ALİ ÖZTUNÇ: “İKTİDARA YÜRÜYÜŞÜMÜZÜN BİR ADIMI DAHA”

Kurultay öncesinde CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Güzel bir gün olacak inşallah. İktidara yürüyüşümüz sürüyordu, bu da iktidara yürüyüşümüzün bir başka adımı olacak. Burada birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde hep birlikte ayrılacağız. Dileğimiz bu.” dedi.

CHP’DE BİRLİK VE DAYANIŞMA VURGUSU

Öztunç, partinin iktidar hedefine yönelik kararlılığını vurgulayarak, kurultayın CHP’nin güçlenmesine ve siyasi süreçte etkisini artırmasına katkı sağlayacağını belirtti.

NAZIM HİKMET KÜLTÜR MERKEZİ’NDE COŞKULU KATILIM

Kurultay, parti üyeleri ve delegelerin yoğun katılımıyla gerçekleşiyor. CHP’nin gelecek stratejilerinin belirleneceği toplantıda, siyasi yol haritasına dair önemli kararların alınması bekleniyor.