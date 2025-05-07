Haber: Kaçakçılar 118 Av Tüfeği Ele Geçirdi

ÇORUM EMNİYETİ RÜHSATSIZ AV TÜFEKLERİ ELE GEÇİRDİ

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda toplamda 118 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Alınan ihbar doğrultusunda harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir girişinde önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

YÜKLÜ MİKTARDA SİLAH VE MÜHİMMAT GETİRİLECEĞİ İHBARI

Çorum’a büyük bir miktarda silah ve mühimmat getirileceğine dair alınan istihbarat sonrası, çevre yolu üzerinde bir araç takibe alındı. Şüpheli araca düzenlenen operasyonda, bagaj bölümünde koliler içinde gizlenmiş 118 ruhsatsız av tüfeği bulundu. Araçta bulunan şahıslar gözaltına alınırken, elde edilen silahlara el konuldu.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE SÜRECEK

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyet yetkilileri, “Halkın huzur ve güvenliği için kaçakçılıkla mücadele kararlılıkla sürdürülüyor” açıklamasıyla bu konudaki kararlılıklarını yineledi.