HABER: Kahramanmaraş’ta Duruşma Devam Ediyor

DURUŞMA VE SAVCININ TALEBİ

Kahramanmaraş’taki 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 83 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi Selam Apartmanı duruşmasında, savcı esas hakkındaki mütalaasını kamuoyuna sundu. Savcı, sanıklar Ahmet Özdemir, Sıtkı Okumuş ve Ercan Gök’ün “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan toplamda 22 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarını talep etti. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler, Ebrar Siteleri’nde 18 bloğun yıkılmasına ve toplamda bin 480 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Selam Apartmanı davası ise ayrı bir dosya olarak değerlendiriliyor.

MAHKEME VE SANIKLARIN DURUMU

Selam Apartmanı’nda hayatını kaybeden 83 kişiyle birlikte 11 kişinin yaralandığı belirtilirken, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Ahmet Özdemir ve Süleyman Özdemir ile statik proje müellifi Sıtkı Okumuş ve statik fenni mesul Ercan Gök hakkında 22 yıl 6 ay hapis talebiyle dava açtı. Duruşma, Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşti. Duruşmaya, depremde yakınlarını kaybedenler, başka bir deprem dosyasından tutuklu sanık Sıtkı Okumuş ile tarafların avukatları katıldı. Ancak duruşmaya tutuksuz sanıkların üçü de gelmedi.

SANIKLARIN SAVUNMALARI

Sanık Sıtkı Okumuş, Selam Apartmanı’na ait statik projesinin uygulanmadığını savunarak, “Başka bir proje kullanıldı. 35 yıldır Kahramanmaraş’ta statik proje yapıyorum, ancak inşaata bir kez bile çağrılmadım. Buranın fenni mesulü ben değilim, sadece statik proje müellifiyim. Bu yapıdaki uygulama benim projemle uzaktan yakından alakalı değil” ifadelerini kullandı. Müştekiler ile müşteki avukatları, sanıkların cezalandırılmasını talep ederken, sanık avukatları müvekkillerinin beraatını istedi. Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlanması için taraflara süre verilmesine, sanıkların mevcut halinin devamına ve firari sanık Süleyman Özdemir’in dosyasının ayrılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.