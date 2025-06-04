Haber:  Kemal BATUR (AĞRI) – Çevreciler, Diyadin’de Madene karşı Eylem

ÇEVRECİLERDEN KAMUOYUNA ÇAĞRI

Türkiye’nin değişik bölgelerinden gelen çevreciler ve hukukçular, Ağrı’nın Diyadin ilçesinde Koza Altın Madeni projesine yönelik “Mollakara İliç olmasın. Diyadin kanser olmasın” ifadesiyle basın açıklaması gerçekleştirdi. Diyadin Mollakara Köyü’nde Koza Holding tarafından kurulan altın madeni şantiyesinde siyanürle altın çıkarılacak. Bu projenin, 470 hektarlık bir alanda, üç farklı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) bölgesinde planlandığı vurgulandı.

TEHLİKELİ KONUMDAKİ PROJE

Çevreciler, tesisin Murat Nehri ve kollarının ortasında, aktif fay hatlarının yanında kurulduğuna ve Tendürek Yanardağı’nın eteklerine yerleştiğine dikkat çekti. Açıklamalara göre bu durum, olası bir kaza ve sızıntının bölgesel felakete neden olabileceği uyarısını gündeme getiriyor. Doğa İçin Sanat Derneği (DİSPER), Doğu Anadolu Çevre Platformu (DOĞÇEP), Diyadin Çevre İnsiyatifi, Van Çevre Derneği ve Zilan Ekoloji Platformu tarafından düzenlenen eylemde, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen çevre platformları, barolar, ekoloji koalisyonları ve yerel topluluklar da yer aldı.

YETKİLİLERİ UYARDILAR

DİSPER’den Göksen Ezeltürk, basın açıklamasında şunları söyledi: “Fırat Su Havzası içindeki İliç ve Bakırtepe altın madeni, Divriği ve Kemaliye maden işletmelerinden sonra şimdi de aynı havzada Anadolu’nun en büyük eko-kırım projesi olma riski taşıyan Mollakara Altın Madeni işletmeye geçmektedir. Murat Nehri kaynağında kurulan bu işletmenin yaratacağı kirlilik, yalnızca ülkemizin değil, Türkiye’den sonra geçtiği ülkeleri de ilgilendiren bir uluslararası sorundur. Dahası altın madeni deprem fayının üzerinde, sönmemiş bir volkan olan Tendürek Dağı’nın yakınında yer alıyor. Proje sahasının çevresinde birçok aktif kırık ve faylar bulunmaktadır ve rakımın yüksek oluşu nedeniyle olası bir felakette önü alınmaz zayiatlar oluşacaktır.”

EYLEMDE DİLENDİRİLEN TALEPLER

Basın açıklamasına katılanlar, 2024’te Erzincan İliç’te yaşanan ve hala hatırlarda taze olan maden faciasını anarak, benzer bir ekolojik yıkımın Diyadin’de yaşanmaması için kamuoyunu duyarlı olmaya çağırdı. Protestocular, projenin doğa tahribatına yol açacağını ve yaşam hakkını tehdit ettiğini ifade etti. Eylemde dile getirilen ortak talepler arasında projenin iptali, bölgenin sit alanı ilan edilmesi ve siyanürlü madenciliğin ülke genelinde yasaklanması bulunuyor. Arazisine maden şantiyesi kurulan köy sakini Güven Yıldız da “Bu duruma bir çare bulun, sesimizi duyun” dedi.