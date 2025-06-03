Haber: Kimyasal Patlamada 1 Hemşire Tutuklandı

ACİL SERVİSTEKİ PATLAMA VE TUTUKLAMA

Sinop’un Türkeli ilçesinde bulunan Devlet Hastanesi’nin acil servisinde yaşanan kimyasal madde kaynaklı patlama olayı hakkında 1 kişi tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, 1 Haziran tarihinde saat 23.30 sıralarında, hastanede çalışan bir hemşirenin alkol dolumu gerçekleştirdiği sırada patlama meydana geldi. Bu olay sonucu, acil serviste görevli bir kadın hemşire yaralanarak yüzünde yanıklar oluştu.

GÖRGÜ TANIKLARINDAN AÇIKLAMALAR

Olay esnasında bir görgü tanığı, “Kadın hemşire alkol dolumu yaptığı esnada, bir başka hemşirenin çakmakla şaka yapmaya çalıştığını ve bu sırada alevlenen alkolün patladığını” dile getirdi. Yaralı hemşirenin durumu hakkında ise ameliyata alınacağı bilgisi geldi.

SAVCILIK SORUŞTURMASI VE TUTUKLAMA

Patlamanın ardından Cumhuriyet Savclığı tarafından başlatılan soruşturma süreci çerçevesinde, V.T. ismiyle bilinen bir erkek hemşire gözaltına alındı. Savcılıkta yapılan ifadesinin ardından, V.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.