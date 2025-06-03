Haberler

Haber: Kimyasal Patlamada 1 Hemşire Tutuklandı

ACİL SERVİSTEKİ PATLAMA VE TUTUKLAMA

Sinop’un Türkeli ilçesinde bulunan Devlet Hastanesi’nin acil servisinde yaşanan kimyasal madde kaynaklı patlama olayı hakkında 1 kişi tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, 1 Haziran tarihinde saat 23.30 sıralarında, hastanede çalışan bir hemşirenin alkol dolumu gerçekleştirdiği sırada patlama meydana geldi. Bu olay sonucu, acil serviste görevli bir kadın hemşire yaralanarak yüzünde yanıklar oluştu.

GÖRGÜ TANIKLARINDAN AÇIKLAMALAR

Olay esnasında bir görgü tanığı, “Kadın hemşire alkol dolumu yaptığı esnada, bir başka hemşirenin çakmakla şaka yapmaya çalıştığını ve bu sırada alevlenen alkolün patladığını” dile getirdi. Yaralı hemşirenin durumu hakkında ise ameliyata alınacağı bilgisi geldi.

SAVCILIK SORUŞTURMASI VE TUTUKLAMA

Patlamanın ardından Cumhuriyet Savclığı tarafından başlatılan soruşturma süreci çerçevesinde, V.T. ismiyle bilinen bir erkek hemşire gözaltına alındı. Savcılıkta yapılan ifadesinin ardından, V.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Ros Hebil, Bodrum’un Seçkin Yaşam Projesi

Bodrum'un öne çıkan yaşam projelerinden biri olan Ros Hebil, Luxury Lifestyle Magazine editörleri tarafından seçilerek İngiltere'nin en prestijli beş projesi arasına girdi.
Haberler

Manhattan’da Asyalı Amerikalılar Geçit Töreni

Manhattan'da yapılan geçit töreninde yüzlerce Asyalı Amerikalı ve Pasifik Adalı, Miras Ayı'nı geleneksel kültürlerini sergileyerek coşkuyla kutladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.