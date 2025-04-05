Haber: Mehmet Duran Özkan / Kamera: Erdal Akbuğa (Malatya) – Malatya Çağdaş Avukatlar Derneği Başkanı Erdoğan Murat Tursun, 5 Nisan Avukatlar Günü’nde yargı bağımsızlığının zedelendiğini belirtti.**

MALATYA ÇAĞDAŞ AVUKATLAR DERNEĞİ BAŞKANINDAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Malatya Çağdaş Avukatlar Derneği Başkanı Erdoğan Murat Tursun, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, yargı bağımsızlığının ciddi şekilde zedelendiğini ve savunma hakkının sistematik olarak sınırlandırıldığını belirtti. Tursun, “Adil yargılanma ilkesinin yok sayıldığı bir dönemden geçiyoruz. Hukuk, bireylerin ve toplumun adalet arayışının teminatı olmak yerine, baskı araçlarından biri haline getirilmeye çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

HUKUK DEVLETİ İLKESİNE VURGU

Dernek Başkanı Tursun, hukuk devleti ilkesine bağlı olduklarını ve son dönemde artan hukuksuzluklara karşı sessiz kalmayacaklarını vurguladı. “Demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı gibi temel haklar, idari ve yargısal yollarla kısıtlanıyor. Halkın iradesi yok sayılıyor” diyen Tursun, sandıktan çıkan iradenin tanınmadığı durumların toplum için büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

BAROLARA YÖNELİK ABLUKA ELEŞTİRİSİ

Özellikle İstanbul Barosu’na yönelik yargılamalara dikkat çeken Tursun, “Barolar, savunma makamı olarak adil yargılanma ve ifade özgürlüğü gibi temel haklar noktasında sindirilmeye çalışılıyor. Savunma, yargı eliyle abluka altına alınmak isteniyor” dedi. Avukatların hukuksuzluklara karşı direnişin bir parçası olduğunu belirten Tursun, yargı bağımsızlığı ve demokrasi için mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.

HUKUK VE DEMOKRASİ VURGUSU

Tursun, “Hukuku savunmak, halkın hakkını savunmaktır. Hukuka ve demokrasiye sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır” diyerek açıklamasını sonlandırdı.