Haber: Mehmet Rebii Özdemir (SAMSUN) – 1 Eylül’de Barış İçin Çağrı

BARŞ GÜNÜ KAPSAMINDA BASIN AÇIKLAMASI

Samsun’da 1 Eylül Dünya Barış Günü çerçevesinde bir basın toplantısı yapıldı. KESK, DİSK, TMMOB ve Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri, İlkadım ilçesinde bir araya gelerek bu önemli gün dolayısıyla duygu ve düşüncelerini paylaştı. Toplantıda, “Savaş ve militarizmin; emperyalizmin tüm yıkıcı işgaline karşı, ancak tüm ezilen halkların ve emekçilerin kendi özgür iradesini, taleplerini ifade edebileceği, demokratik düzenlerin, bu coğrafyalarda kalıcı barışı sağlayacağını biliyoruz” denildi.

EMEKTAR VE DEMOKRATİK HAREKETİN ÖNEMİ

Bu açıklamalarla birlikte, toplantıya katılanlar, kurulduğu günden itibaren emek ve demokrasi mücadelesinin bir parçası olarak, “Biz; yalnızca halkın ekonomik ve sosyal hakları için değil; aynı zamanda savaşa karşı, barışın ve demokrasinin örgütlü sesleri olmaktan da gurur duyuyoruz” şeklinde ifade ettiler. Toplantıda, geçmişte derin acılar bırakan çatışmaların tekrar yaşanmaması adına, kalıcı barışın sağlanmasının önemine vurgu yapıldı.

SÜREÇTE AKTİF MÜDAHALE VE HUKUKSAL ÇABALAR

Ayrıca, katılımcılar, 2. Dünya Savaşı’nın yıkıcı mirasıyla birlikte emekçilerin ve ezilen halkların sermaye tarafından cephelere sürülmesine ve yok edilmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Sendikal sorumluluklarını yerine getirerek, emek ve demokrasi güçleriyle birlikte sürece aktif müdahale edeceklerini ifade ettiler. Toplantıda, sadece parlamentoya sıkıştırılmayan, demokratik kitle ve emek-meslek örgütlerinin de söz sahibi olduğu bir demokratik işleyişin sağlanmasına yönelik çaba harcayacakları vurgulandı.

BARIŞ MÜCADELESİNE ÇAĞRI

Son olarak, katılımcılar, “Adaletin, eşitliğin, özgürlüğün, laikliğin, dayanışmanın, insanca bir yaşamın kalıcı hale getirildiği bir dünya ve ülke kuruncaya kadar barış mücadelesinden bir an olsun vazgeçmeyeceğiz” diyerek, 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle tüm halkları ve emekçileri savaş politikalarına karşı ortak mücadeleyi büyütmeye ve barışın dilini her alanda hakim kılmaya çağırdılar.