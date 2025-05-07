Haber: Melis Yıldırım (TBMM) – Konsolosluk Hizmetleri Genel Müdürü Büyükelçi Gülsun Erkul, TBMM’de sunum yaptı. Almanya’da 25 bin 387 Türk vatandaşlığı başvurusu olduğunu söyledi. “Sayılarda başlangıçta beklenen kadar yüksek olmayabilir” dedi. 2024’te 3 milyon konsolosluk işlemi gerçekleşti. Yurt dışında 7,5 milyon Türk vatandaşı yaşıyor. Pasaport yenileme süreci artışı etkiledi

ALMANYA’DA YENİDEN TÜRK VATANDAŞLIĞI BAŞVURULARI

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü Büyükelçi Gülsun Erkul, TBMM Dışişleri Komisyonu’nda yaptığı sunumda, “Almanya’da çifte vatandaşlık yasası kapsamında 25 bin 387 yeniden Türk vatandaşlığı başvurusu olduğunu” söyledi. İlk aşamada başvuru sayılarının beklenen düzeyde olmayabileceğini dile getiren Erkul, bu sürecin yeni başladığına dikkat çekti.

RÜMEYSA ÖZTÜRK’ÜN DURUMU

25 Mart’tan itibaren ABD’de tutuklu bulunan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün durumu hakkında bilgi veren Erkul, “Rümeysa ve ailesiyle yan yana kol kola gidiyoruz” ifadesini kullandı. Louisiana ve Vermont eyaletlerinde sürecin mevcut başkonsolosluklar tarafından takip edildiğini belirten Erkul, “Bilfiil davalara giriyoruz, personelimiz davalara girip dinliyor, takip ediyor, bize raporluyor” dedi.

KONSOLONLUK HİZMETLERİ HAKKINDA VERİLER

Erkul, yurt dışında yaklaşık 7,5 milyon Türk vatandaşının bulunduğunu vurguladı. Türkiye’nin dünya genelinde en geniş konsolosluk ağına sahip olduğunu belirten Erkul, 2024 yılı itibarıyla yılda yaklaşık 3 milyon konsolosluk işlemi gerçekleştirdiklerini açıkladı. Almanya’nın 14 başkonsolosluğa sahip olduğunu ifade eden Erkul, bu ülkede en çok işlem yapılan başkonsoloslukların, burada yaşayan vatandaş sayısıyla doğru orantılı olduğunu kaydetti.

KONSOLUSLUK İŞLEMLERİNDEKİ ARTIŞ

Erkul, 2004 yılında 147 bin konsolosluk işlemi gerçekleştirilirken, 2024’te bu sayının 3 milyon seviyesine ulaştığını söyledi. 2019 ve 2020’deki azalmaların Covid dönemine denk geldiğini hatırlatan Erkul, yeni pasaport sisteminin etkisiyle iş hacminin arttığını aktardı. Bunun yanında, sunulan hizmetlerin çeşitliliği bakımından diğer ülkelere göre çok ileride olduklarını belirtti.

HİZMETLERİ GELİŞTİRME AMAÇLI ÇALIŞMALAR

Büyükelçi Erkul, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının oy kullanma sürecine de değindi. Konsoloslukların vize müracaatlarını aldığını ifade eden Erkul, sürekli daha iyi hizmet sunma amaçlı çalışmalara odaklandıklarını belirtti. İzdüşümle daha fazla vatandaşın hizmete ulaşmasına yönelik çabalarını aktaran Erkul, “Gezici konsolosluk hizmeti” ile küçük ekipler aracılığıyla vatandaşların yoğun olduğu bölgelere hizmet götürdüklerini söyledi.

MAVİ KART HİZMETLERİ VE GELİŞMELER

Erkul, Mavi Kart sahiplerine sunulan hizmetlerin geliştirilmesi yönünde de çalışmalar yapıldığını vurguladı. 2023’ten itibaren Mavi Kartların yenilendiğini belirten Erkul, bu hizmetlerde de yüksek güvenlikli yeni teknolojilere uyum sağlandığını ifade etti. Ayrıca, çağrı merkezinde uluslararası işaret diliyle çağrı almaya başlandığını kaydetti.

VATANDAŞLIK BAŞVURULARINDAKİ YENİLİKLER

Almanya’daki yeni vatandaşlık yasasıyla çifte vatandaşlığın mümkün hale geldiğini hatırlatan Erkul, “Yeniden Türk vatandaşlığını kazanma başvurularının en hızlı şekilde sonuçlandırılması için çalışmalara başladık” dedi. Çevrimiçi başvuruların hızlandırıldığına dikkat çekti. 2025 yılının ilk çeyreğinde Almanya’da gerçekleştirdikleri bilgilendirme çalışmalarıyla, vatandaşları bu konuda bilgilendirmeye devam ettiklerini belirtti.

İSLAM KARŞITLIĞI VE TEMSİLCİLİKLERİN ROLÜ

Erkul, yurt dışında İslam karşıtı eylemlerle ilgili olarak, “2023’ten itibaren 800’den fazla eylem kaydedildi” açıkladı. Bu tür saldırıları takip ettiklerini de belirten Erkul, temsilciliklerin adli makamlar nezdinde bu olayların takipçisi olduğunu vurguladı.

BAŞVURULARDA GÖSTERİLEN ÇEKİNGENLİK

Erkul, Almanya’daki çifte vatandaşlık yasası kapsamında başvurularda başlangıçta büyük bir hareketlilik olmadığını söyledi. MHP Milletvekili Kamil Aydın’ın sorusuna ise, “Sayılar yüksek değil ama ivme de düşmedi” yanıtını vererek, başvuru ivmesinin devam ettiğini dile getirdi.

KONSOLUSLUKLARDA YAŞANAN SORUNLAR

AK Parti milletvekillerinin başkonsoloslukların fiziki koşulları ve personel eksikliğiyle ilgili sorularına yanıt veren Erkul, ciddi bir çaba içinde olduklarını belirtti. Bütçe kısıtlılıkları ve yerel mevzuatlarla ilgili zorluklara da değindi.

RÜMEYSA ÖZTÜRK’ÜN DURUMUNA YAKINDAN TAKİP

Rümeysa Öztürk’ün durumu hakkında bilgi veren Erkul, ailenin ve Rümeysa’nın sürekli iletişimde olduklarını, süreçten haberdar ettiklerini aktardı. İki ayrı adli süreç yürütüldüğünü söyleyen Erkul, “Bilfiil davalara giriyoruz” ifadesini kullandı.

Bu bilgiler ışığında, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının durumu ve Türkiye’nin yürüttüğü hizmetler hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapıldığı görülmektedir.