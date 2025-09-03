Haber: Mustafa USTA (Sinop) – CHP Sinop Merkez İlçe Başkanı Samet Bayrak, “Demokrasi, görevdir, tercih değil” dedi. Cumhuriyet Halk Partisi, hukuksuzlukları kabul etmiyoruz. Bu karar, demokrasiyi tehdit ediyor. Mücadeleye devam edeceğiz, vazgeçmeyeceğiz.

DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKMAK BİR GÖREV

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sinop Merkez İlçe Başkanı Samet Bayrak, demokrasiye sahip çıkmanın sadece bir tercih değil, bir görev olduğunu vurguladı. Bayrak, “Tarih şunu göstermiştir. Bu ülkenin üstüne karanlık çökmek istediğinde, en önce Cumhuriyet Halk Partisi direndi. Tek parti devrinden çok partili hayata geçişte, darbeler döneminde, baskı yıllarında hep biz vardık. Bugün de buradayız” şeklinde konuştu.

YARGI KARARLARIYLA DİZAYN EDİLEMEZ

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Uğur Mumcu Meydanı’nda gerçekleştirilen basın açıklamasında, İstanbul İl Örgütü’ne kayyum atanmasının demokrasinin ve hukuk devletinin ciddi bir saldırı altında olduğunu gösterdiğini belirten Bayrak, “Bu karar, sadece partimize değil, halkın iradesine, çok partili demokratik düzene ve Cumhuriyet’in temel ilkelerine yapılmış bir müdahaledir” dedi. Bayrak, hukuksuz uygulamanın “siyasal tarihe kara bir leke” olarak geçeceğini ifade etti.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE İNANIYORUZ

CHP’nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesini temel alan kurucu parti olduğunu belirten Bayrak, “Bugün İstanbul İl Örgütümüze kayyum atayan zihniyet, aslında milletin iradesine darbe vurmuştur. Bu açıkça bir demokrasi gaspıdır” diye konuştu. Özellikle yargının bağımsızlığını yitirmesinin sonuçlarına dikkat çeken Bayrak, “Bağımsız olması gereken yargı, iktidarın baskısıyla CHP’nin iç işlerine müdahale etmiş ve demokrasiyi hiçe saymıştır” sözlerini kaydetti.

HUKUKSUZLUKLARA KARŞI SES YÜKSELTME ÇAĞRISI

Bayrak, tüm demokratik kitle örgütlerini hukuksuzluğa karşı ses yükseltmeye davet ederek, “İstanbul İl Örgütümüz, üyelerimizin alın teriyle, halkımızın desteğiyle dimdik ayaktadır ve öyle kalacaktır. Bugün biz susarsak yarın başka partilerin, başka demokratik kurumların kapısına da kilit vurulacaktır” dedi. “Unutmayın, milletin iradesini hiçbir güç esir alamaz. Bugün demokrasiye vurulan bu darbe, yarın halkın iradesiyle tarihin çöplüğüne atılacaktır. O güne kadar mücadeleye devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.