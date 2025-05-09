Haber: Osmaniye’de Hal Esnafı Sorun Yaşıyor

KADİRLİ HAL ESNAFI SIKINTI ÇEKİYOR

Kadirli ilçesinde hal esnafı, iş yapamamaktan şikayet ediyor. Esnaf, “Eskiden şimdiki satışın 50- 60 katıydı, 100 katıydı belki. Biz burada günlük hiç satmıyorsak 10- 15 ton, 20 ton mal satıyorduk bir günde. Bu halde en az 28 dükkan vardı, 28 dükkanın 28’i de faaliyetteydi. Şimdi 7-8 kişi kaldı, 7-8 kişi de can çekişiyor. Böyle giderse ben bile kapatacağım” diyor. Ucuz olduğu için halden alışveriş yapan emekli bir vatandaş ise, “Emekli yılan gibi sürünüyor” ifadelerini kullanıyor. Kadirli’deki halin geçmişteki canlılığını yitirdiğini ve korsan satıcıların çoğaldığını belirten esnaf, denetim yapılması gerektiğini vurguluyor.

Hal esnaflarından Rüstem Akboğa, “Kadirli sebze hali gerçekten çok bitik durumda, Allah yardımcımız olsun. Müşterinin hepsi Osmaniye’ye, Adana’ya gidiyor. Şu anda Kadirli halinin hali vahim durumda. 28 dükkan vardı, şu an 11- 12 arkadaş kaldı, hepsi kapatıp kapatıp gidiyor. Buna bir çare istiyoruz. Kadirli’nin girişlerine çıkışlarına denetim yapılsın. Herkes kimi Adana’ya gidiyor kimi Osmaniye’ye gidiyor. Faturasını fişini alsın herkes işini resmi yapsın, algısını, vergisini versin” şeklinde konuştu. Bunun yanı sıra veresiye satışlarının da esnafı zor duruma soktuğunu aktarıyor.

Hal esnafı Aytaç Alıcı, “Hal bitik korsan satıştan. Millet gidiyor mal getiriyor köylüden alıyor, getiriyor burada malı marketçiye veriyor. Eskiden denetim vardı ama şimdi ortalık bomboş. Ne denetim var ne herhangi bir şey. Böyle giderse ben bile kapatacağım” ifadeleriyle sıkıntılarını dile getiriyor. Önceden yüksek satışlar yapıldığını ancak şimdi bunun mümkün olmadığını belirtiyor. “Denetim istiyoruz,” diyor.

EMEKLİ VATANDAŞLAR ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Bir emekli vatandaş, “Burası uygun diye buraya geldik. Alım gücümüz yok zaten, aylığımız yetmiyor. Emekliyim, 14 bin 469 lira maaş alıyorum. Başka geçim kaynağım yok. Emekli bir ara emekliyordu, şimdi sürünüyor,” diye belirtiyor. Başka bir kişi ise, “Uygun diye hale geldim ben. Marketlerden daha uygun. Bu yüzden buraya geldik” diyerek fiyatlardan memnuniyetini ifade ediyor.