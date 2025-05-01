Haber: Otel Çalışanları, Yangınla İlgili Hatalı

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında 78 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili güvenlik kamera kayıtları gün yüzüne çıktı. Bu görüntüler, otel çalışanlarının müşterileri uyandırmak yerine, otelin alt katında bulunan kapalı otoparka giderek araçları kurtarmaya çalıştıkları anları göstermekte.

İLGİLİ RAPORDAKİ DEĞERLENDİRMELER

Yangının çıkış anına dair kapalı otopark görüntüleri, otelin güvenlik kameraları aracılığıyla elde edildi. Görüntülerde, yangının başladığı dakikalarda otel çalışanlarının, konaklayan misafirlere yardım etmek yerine kendi araçlarını kurtarma çabası içerisinde olduğu görüldü. Bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda, personelin kapalı otoparka girmeleri ve yardım etmek yerine araçlarını dışarı çıkarmak için ana giriş kapısını zorla açtıkları belirtilmekte.

Raporda kullanılan ifadelere göre, “Personel yardım etmek, yardımcı olmayı denemek yerine kapalı otoparktan araçlarını dışarı çıkarmak için otopark ana giriş kapısını bir araya gelerek zorla açtı. Sadece kendileri çıkmak için kapıyı aralamaları bile yeterli olacakken, araçlarını çıkarabilmek için kapıyı tam açmaları sonucunda dışarıdan soğuk ve iç bölgede yanma gazlarına göre çok daha yoğun olan havanın yangın alanına taşınımına ve oksijen kaynağının sürekliliğine neden olmuştur.” Bu ifadeler, otel çalışanlarının oylara verdiği önceliğin sonuçlarını gözler önüne seriyor.