Haber: Özdağ’ın Duruşması Yarın Gerçekleşecek

DAVANIN İLK DURUŞMASI YARIN GÖRÜLECEK

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla tutuklu bulunduğu davanın ilk duruşması yarın İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilecek. Özdağ, 19 Ocak’ta Antalya’daki partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik “Son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan’ın ve AKP’nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir” sözlerini sarf ettikten bir gün sonra Ankara’da gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen ve ardından adliyeye götürülen Özdağ, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla tutuklandı.

DURUŞMA DETAYLARI VE CEZA TALEPLERİ

Özdağ’ın davasının dosyası 17 Şubat’ta ayrıldı. Ayrıca “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis talebiyle açılan davada ilk duruşma 29 Nisan’da Çağlayan’da bulunan İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Özdağ, tutuklu bulunduğu dosyanın ilk duruşması ise yarın saat 10:30’da İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacak. Duruşmanın, Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki duruşma salonlarında yer alması planlanıyor.

İddianamede Özdağ hakkında 7 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası isteniyor. İddianamede, “İşlediği üzerine atılı Zincirleme Biçimde Basın ve Yayın Yoluyla Halkı Kin ve Düşmanlığa Alanen Tahrik Etme suçundan eylemine uyan TCK’nın 216/1, 218/1, 43. madde ve fıkraları gereğince cezalandırılmasına” talep ediliyor. Ayrıca, mahkum olduğu takdirde Özdağ’ın TCK’nın 53. maddesindeki hakları kullanmaktan yoksun bırakılması istenmekte.

Özdağ’ın 2020 ve 2024 yılları arasındaki 28 paylaşımının bulunduğu iddianamede, başka bir soruşturma kapsamında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçu nedeniyle tutuklanan Ramin Saeidi ile olan konuşmaları da yer almakta. Saeidi, iddianamede yaptığı açıklamada, “Ben aslen İran Tebriz Doğu Azerbaycan doğumluyum. Maddi geçimimi sanatçılıktan ve medyadan sağlamaktayım. ‘@ambargo tv’ rumuzlu Twitter hesapları bana ait değildir. Bu hesap şu anda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a aittir. Ben videoların kurgu ve edit işlemleriyle ilgileniyordum” ifadelerini kullandı.