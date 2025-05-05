Haber: Özelleştirme İdaresi İhale Sonucu Geçerli

ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDA İHALE TAMAMLANDI

Düzgün Barış Deniz (ANKARA) – Elektrik Üretim A.Ş.’ye (EÜAŞ) ait olan ve özelleştirme kapsamındaki Çamlıgöze ve Koyulhisar Hidroelektrik Santralleri ile bu santrallerin kullandığı taşınmazların işletme hakkı, 2 milyar 160 milyon lira karşılığında Akkuş Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye devredildi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Komisyonu tarafından yapılan ihale neticesinde, iki santralin bir bütün olarak “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle özelleştirilmesi kararı alındı.

YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN BİR KONU

İhale şartnamesine göre, işletme hakkının en yüksek teklifi veren Akkuş Mimarlık’a verilmesi uygun görüldü. Bununla birlikte, şirketin sözleşmeyi imzalamaktan kaçınması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda teminatın idare lehine irat kaydedileceği ve ihalenin iptal edileceği kaydedildi.

İŞLETME HAKKI DEVRİ İÇİN YETKİLİ KURUM

Söz konusu karar doğrultusunda işletme hakkı devir sözleşmesinin imzalanması ve diğer işlemlerin yürütülmesi için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkilendirildi. Bu karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Mayıs 2025 tarihinde onaylandı ve 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu ile ilgili kanun hükmünde kararnameler çerçevesinde alındı.