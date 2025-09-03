Haber: Reşit Kibar Anıldı, Mücadele Devam Ediyor

YIL DÖNÜMÜ ANMASI YAPILDI

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Cankurtaran’da doğa mücadelesi sırasında hayatını kaybeden Reşit Kibar, ölümünün birinci yılında anıldı. Anma töreninde, Çifteköprü Köyü Kooperatif üyesi Dursun Ali Koyuncu, bölgenin uzun yıllardır ranta karşı korunduğunu vurguladı. Koyuncu, “10 yıl önce taş ocağına ‘evet’ deseydik, bugün Cankurtaran kalmazdı,” dedi. Hopa Meydanı’nda yapılan basın açıklamasında ise Kamil Ustabaş, iktidarın doğa politikalarına karşı durduklarını belirterek, “Enerji ve madencilik adı altında yaşam alanlarımız talan ediliyor. Eğer biz bugün burada ıslanmayı göze almazsak, yarın evlerimize kadar girecekler. Reşit Kibarlar, Metin Lokumcular bizden hesap sorar,” ifadesini kullandı.

ANMA ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ

Cankurtaran bölgesinde gerçekleştirilen anma etkinliği, Kibar’ın ölüm yıldönümünde yapıldı. Etkinlikte yapılan konuşmaların ardından helva dağıtıldı, Kibar’ın anısına ağaç dikildi ve mezarı başında karanfiller bırakıldı. Anma, Hopa Meydanı’nda gerçekleştirilen basın açıklamasıyla sona erdi. Çifteköprü Köyü Kooperatif Başkanı Gökhan Genç, anmaya katılanlara hitaben, “Bugün burada Reşit Kibar’ın anmasını yapacağız; sonrasında fidan dikip kabrini ziyaret edeceğiz. Ardından Hopa’da anmamıza devam edeceğiz. Bu vahim olaydan sonra bir yıl geçti. Geldiğimiz noktada elle tutulur bir şey var mı? Yok. ve biz bundan çok rahatsızız. Bizler gecemizi gündüzümüze kattık ve mücadele ettik,” dedi.

MÜCADELENİN SİMGESİ

Hopalı kadınlar adına konuşan Canan Atopaloğlu, Reşit Kibar’ın mücadelesinin artık bir simge haline geldiğini belirtti. Atopaloğlu, “Geçen sene bir dağ köylüsü olarak tanıdığımız Reşit Kibar, şimdi ise ekolojik mücadelenin simgelerinden ve bayraklarından biri oldu. Bu sürece adını veren Reşit’in mücadelesi oldu. Şirketlerin arkasına bakmadan kovalayan aslında buradaki mücadeledir. Bu mücadeleyi verenleri alkışlamamız gerekiyor,” diye konuştu.

TAŞ OCAĞINA DİRENDİLER

Çifteköprü Köyü Kooperatif üyesi Dursun Ali Koyuncu, bölgenin yıllardır korunduğunu hatırlatarak, şirketlerin baskılarına ve adaletsizliğe dikkat çekti. Koyuncu, “Bu bölgeyi ‘turizm’ adı altında imara açacaklardı. 15 yıldır burayı koruyoruz. 10 yıl önce taş ocağı projesine karşı çıkmasaydık, bugün Cankurtaran kalmazdı. O gün bize ortaklık teklif edildiğinde reddettik. Eğer paraya tapsaydık, taş ocağına izin verirdik,” dedi. Reşit Kibar’ın kardeşi Ali Şükrü Kibar ise, duygu dolu bir şekilde, “Dilde kolay, 365 gün geçti… İnanın, çok zor. Ailem adına burada mücadele eden her bireye ayrı ayrı teşekkür ederim,” ifadesinde bulundu.

ETKİNLİKTE HEP BİRLİKTE OLUNDU

Ustabaş, Hopa Meydanı’nda yağmura rağmen yapılan basın açıklamasında, iktidarın doğa politikalarını sert bir dille eleştirdi. “2024’ün 3 Eylül’ünde Reşit Kibar’ı kaybettik. Bugün bu iktidar, ‘enerji’ ve ‘madencilik’ diyerek yaşam alanlarımıza saldırıyor. Eğer biz bugün burada ıslanmayı göze almazsak, yarın evimize kadar girip doğamızı talan edecekler,” diye belirtti. Ustabaş, Kibar’ın ölümüne ilişkin açılan davanın 26 Eylül’de görüleceğini hatırlatarak, “Biz bu katilleri biliyoruz. Kimilerinin yargılanacağı 26 Eylül tarihinde bütün Hopa’yı, bütün Artvin’i, bütün Karadeniz’i desteğe çağırıyoruz. Hep birlikte 26 Eylül’de Artvin Adliyesi’ndeyiz,” dedi.