Haber siteleri için flaş karar

Yapılan değişiklikle bundan sonra haber siteleri de resmi ilan yayınlayabilecek.

Basın İlan Kurumu İlan ve Reklam Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Bundan sonra haber siteleri de resmi ilan yayınlayabilecek.

Basın İlan Kurumu İlan ve Reklam Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece internet haber siteleri, 1 Nisan tarihinden itibaren Basın İlan Kurumu’na ait resmi ilan ve reklamları yayımlayabilecek.

Basın İlan Kurumu’nun yeni yönetmeliğine göre, internet haber siteleri, Türkiye genelini kapsayacak şekilde 6 katagoriye ayrılacak.

Buna göre, internet haber sitelerinin resmi ilan alabilmeleri için her katagoride belirli sayıda kişi çalıştırma zorunluluğu olacak.

Günlük yayımlanacak asgari haber sayıları ile bu haber sitelerinin okunma oranları da ilan almanın şartları arasında yer alacak.

Resmi İlan Fiyat Tarifesi’nin de Basın İlan Kurumu Genel Kurulu tarafından ilerleyen günlerde karara bağlanması bekleniyor.