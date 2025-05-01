Haber: Staj Mağdurları 1 Mayıs’ta Toplandı. Hakkımızı Almak İçin Buradayız. Emeğin Çocukları Hak Arayışındayız. Yaşasın 1 Mayıs Mücadelesi

MAĞDURLAR HAKLARINI ARIYOR

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen staj ve çıraklık sigortası mağdurları, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan’dan sorunlarını mecliste gündeme getirmesini istedi. Samsun’daki 1 Mayıs kutlamalarına katılan Milletvekili Çan, mağdurlara destek vererek onların taleplerini dinledi.

DİRENİŞ DEVAM EDİYOR

Murat Çan, mağdurlarla yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Son 23 yıldır toplumun her kesiminde eziyet, ayrımcılık, adaletsizlik yaşatan iktidar, son yıllarda Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) sorununu çözerken staj ve çıraklık mağdurlarını görmezden geldi. Yapılması gereken, vatandaşlarımızın emeklilik hakkını korumak ve devletin, stajyerlerin primlerini ödemesini sağlamak. Bu arkadaşlarımız, kar, yağmur ve kış demeden yıllardır hak arayışında bulunuyor. Bugün 1 Mayıs, hem tüm emekçilerin haklarını almak hem de kendilerine verilmesi gereken haklar için buradalar. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak yanlarındayız ve desteğimizi sürdüreceğiz.”

EMEKÇİLERİN SESİ OLMAK İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Staj ve çıraklık sigortası mağdurlarından Burak Can, “Alın terinin, emeğin ve insanca yaşam mücadelesinin sesi olmak için buradayız. Biz yalnızca emeğimiz için değil, yıllardır göz ardı edilen haklarımız için de sesimizi yükseltiyoruz. Genç yaşta çalıştırılan bireyler olarak, sigorta başlangıçlarımız hiçe sayıldı ve emeklilik haklarımıza ulaşamıyoruz. O dönemde çalışarak üretime katkıda bulunduk ama haklarımız teslim edilmedi. Bugün buradan haykırıyoruz; geçmişte yaşadığımız zorlukların hesabını sormak için buradayız. Gelecek nesillerin de bu sömürüye maruz kalmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Çünkü biz emeğin çocuklarıyız ve bu ülkenin emeği sahipsiz değildir. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın emek ve adalet mücadelesi.”