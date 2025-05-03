Haber: Taner Özay (KONYA) – CHP, Konya’da miting yaptı. Vatandaş, “Heybeyi İmamoğlu’na vereceğiz” dedi. Adaleti ve hakları dağıtacağız. Geçinemiyoruz, yönetimi biz üstlenelim

MİTİNGDE AÇIKLAMALAR

CHP’nin Konya’da gerçekleştirdiği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine heybeyle katılan bir vatandaş, “Heybeyi vereceğiz işte İmamoğlu’na. Bunda turp yok. Adaleti dolduracağız. Köylünün hakkını, çiftçinin, emeklinin, işçinin, asgari ücretlinin, gençlerin, geçinemeyen üniversitelilerin haklarını dolduracağız” ifadelerini kullandı. Miting, Silivri Cezaevi’nde tutuklu olan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlatılan etkinliklerin dördüncüsü olarak Konya’da düzenlendi.

GEÇİM SIKINTISI VE TALEPLER

Vatandaş, miting alanında yaptığı konuşmada “Vatandaş hakkımızı savunmayacak mı? Ne var bunda yani? Çıkıyor bir turp, dananın kuyruğu kopacak. Kopacaksa kopsun ya. Ne olacak böyle? Heybeyi vereceğiz işte İmamoğlu’na. Bunda turp yok. Adaleti dolduracağız. Köylünün hakkını, çiftçinin, emeklinin, işçinin, asgari ücretlinin, gençlerin, geçinemeyen üniversitelilerin haklarını dolduracağız. Buradan dağıtacağız. Herkese ne ihtiyacı ise buradan dağıtacağız. Adalet dağıtacağız buradan” dedi. Geçinemediğini vurgulayan vatandaş, “Bak 20 senedir fakirleşe, fakirleşe, vallahi geçen sene tarla sattım. Vallahi da gübre mazot borcundan dolayı, billahi tarla sattım bakın. Vallahi işçinin parasını çıkaramadık. Tarla sattım, ilaç parası, gübre parası, mazot parası ödedim. Vallahi geçinemiyoruz yani. İşte buraya kadar geldik yani. Yeter bir de biz yönetelim memleketi ya” şeklinde konuştu.