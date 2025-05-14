HABER: TCG Anadolu Tatbikatında TB-3 Kullanıldı

DENİZ KURDU-II/2025 TATBİKATI ANTALYA’DA GERÇEKLEŞİYOR

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın düzenlediği “Deniz Kurdu-II/2025 Tatbikatı”, Antalya açıklarında icra edildi. TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemisinden havalanan “Bayraktar TB-3 İnsansız Hava Aracı”, bu tatbikatta ilk kez kullanılıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından 6-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen tatbikat, Akdeniz açıklarında yapılıyor. Bu tatbikatın amacı, Deniz Kuvvetleri’ne bağlı birliklerin tehditli ortamlarda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerini geliştirip, tatbikata katılan diğer kuvvet komutanlıklarıyla işbirliği içinde çalışmalar yapmalarını sağlamak.

TATBİKATA KATILAN UNSURLAR

Tatbikat kapsamında, Deniz, Kara ve Hava kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ortak görevler üstlendi. Antalya açıklarında süren tatbikatta; 104 su üstü gemisi, 6 denizaltı, 7 insansız deniz aracı, 52 hava unsuru, 1 su altı taarruz timi ve 2 su altı savunma timi ile kıyı birlikleri yer aldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın 4 genel maksat helikopteri, 1 Chinook helikopteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 24 taarruz uçağı, 1 havadan ihbar ve kontrol uçağı, 1 hedef çekme uçağı, 1 nakliye uçağı, 1 Sahil Güvenlik gemisi ve 9 Sahil Güvenlik botu da tatbikata katıldı. Ayrıca, tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü de TCG Anadolu gemisinde yapıldı. Bu etkinlikte Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve 28 ülkeden 29 ataşe ve yardımcısı yer aldı.

DENİZALTI SAVUNMA HARBi DÜZENLENİYOR

Gün boyunca Akdeniz açıklarında denizaltı tehdidine karşı “Denizaltı Savunma Harbi” icra edildi. Bu kapsamda, Deniz Kuvvetleri’ne ait helikopter tarafından sonar cihazı daldırılarak denizaltı tespiti yapıldı, ayrıca Deniz Karakol Uçağı tarafından eğitim torpidosu ve flare atışları gerçekleştirildi. Tatbikat sırasında denizaltıların tespiti ve imhasına yönelik görevler başarıyla tamamlandı. Deniz Kuvvetleri’ne ait savaş gemileri ve taarruz helikopterleri hedefleri etkili şekilde vurup imha etti.

TB-3 İHA TEST ATISI YAPILIYOR

Tatbikatın devamında Bayraktar TB-3 İnsansız Hava Aracı’nın test atışı da gerçekleştirildi. TB-3, 10 bin fit yükseklikten adada belirlenen hedefleri mühimmatla vurdu. TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemisinden havalanan 2 adet TB-3, 40 dakika sonra güvenli bir şekilde geri dönerek iniş yaptı. Günün sonunda tatbikata katılan deniz ve hava araçlarının da iştirak ettiği denizde bir tören geçişi düzenlendi. Törende, TCG Anadolu Gemisi’nin yanından geçen diğer gemiler ve uçaklar, gemideki kuvvet komutanlarına selam vererek geçiş yaptı.