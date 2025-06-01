Haber: Tuba KARA / Kamera: Onur DURSUN (İSTANBUL) Alışverişte Boşluk, Yabancı Turist Yoğunluğu Var

İSTANBUL’DA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ YETERSİZ

Kurban Bayramı’na yaklaşırken, İstanbul’un alışveriş bölgesi Eminönü’nde beklenen canlılık yaşanmıyor. Tezgahların çoğu boş kalırken, alışveriş yapanların büyük kısmını yabancı turistlerin oluşturması dikkat çekiyor. Türk vatandaşları yüksek fiyatlar nedeniyle alışveriş yapamadıklarını belirtiyor. Bir yurttaş durumu, “Sadece bakıp gidiyoruz. Her yer müzelik olmuş, her şey bakımlık” sözleriyle özetliyor.

ALIŞVERİŞİ ETKİLEYEN EKONOMİK KOŞULLAR

Ekonomik durumun bayram alışverişini olumsuz etkilediği vurgulanıyor. Gıda ve temel tüketim ürünlerine gelen zamlar nedeniyle vatandaşlar yalnızca vitrinlere bakmakla yetiniyor. Gülşah isimli bir yurttaş fiyatların yüksekliğini şöyle ifade ediyor: “Eğer imkanlar, maddiyat el verirse alışveriş yapmayı düşünüyorum. Sadece düşünüyorum, icraatta bir şey yok. Fiyatlar içler acısı. Hiçbir şey alamıyoruz ama düşünüyoruz.”

KISITLI ALIM GÜCÜ İLE ZORLUK ÇEKİLİYOR

Bayram alışverişi için Eminönü’ne gelen Şemsi Aydoğan, “Her şey çok pahalı. Sadece lokum ve Türk kahvesi alabildim. İnşallah herkesin alışveriş yapma imkanı olur. Hayat çok pahalı, fiyatlar çok yüksek,” diyerek yaşadığı sıkıntıyı dile getiriyor. İlhami Yılmaz da, emekli maaşıyla alışveriş yapmanın neredeyse imkansız hale geldiğini, “Vallahi bayram alışverişini yapamadık. Yapacak imkanımız yok,” ifadeleriyle vurguluyor.

FİYATLARDAKİ AŞIRI ARTIŞ

Kadir isimli bir emekli yurttaş, “16 bin lira olan emekli maaşıyla ne alabilirsin bayramda? Şuradan çerez dahi alamazsın. İki çeşit al, bir milyon (bin lira) tutar. Bir kilo kuruyemiş 700-800 lira,” diyerek bayram öncesi alışverişin neredeyse mümkün olmadığını aktarıyor.