Haber: ZELENSKİ, ALMANYA’DAN YARDIM TALEP ETTİ

UKRAYNA’NIN TAURUS FÜZELERİ İÇİN BEKLENTİSİ GERÇEKLEŞMEDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaptığı görüşmede, Ukrayna’nın Taurus tipi uzun menzilli seyir füzelerinin tedariki yönündeki beklentisi karşılanmadı. Almanya, doğrudan füze sevkiyatı yerine, Ukrayna ile uzun menzilli silahların ortak üretimini destekleme kararı aldı. Başbakan Merz, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Almanya, Ukrayna’nın kendi savunma sanayisini güçlendirmesine yardımcı olacak. Ortak üretimle Ukrayna, Rusya’nın iç bölgelerine kadar erişebilecek kapasiteye ulaşacak” dedi. Bu çerçevede, Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov ile Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius arasında bir niyet mektubu imzalandı.

ALMANYA’DAN FİNANSAL DESTEK VE MÜHİMMAT GÖNDERİMİ

Zelenskiy, Almanya’nın mevcut projelere finansal destek sağlayacağını belirtti. Alman Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya çeşitli mühimmat ve hafif silahlar göndereceğini açıkladı. Ayrıca, Alman savunma şirketi Diehl ile Ukrayna arasında hava savunma sistemleri teslimatına yönelik bir anlaşma imzalandı. Bu yardım paketinin toplam değerinin ise 5 milyar euroyu bulduğu ifade ediliyor.

MERZ’İN DİKKATLİ TAVRI VE UKRAYNA’YA YARDIM ÇAĞRISI

Muhalefet lideri olduğu dönemde, Taurus füzelerinin Ukrayna’ya gönderilmesi için yoğun baskı yapan Friedrich Merz, Ukrayna kamuoyunda “Bay Taurus” olarak adlandırıldı. Ancak, başbakanlık görevine geldikten sonra daha temkinli bir tutum sergileyen Merz, füzelerin sevkiyatını acil bir çözüm olarak görmediğini belirtti. ZDF televizyonunda yaptığı açıklamada, “Eğer bu sistemleri altı ay ya da bir yıl sonra teslim edeceksek, bunun Ukrayna’ya şu anda bir faydası olmaz” diyerek, önceliğin acil askeri yardımlarda olduğunu vurguladı. Zelenskiy’nin Berlin ziyareti, Rusya’nın son haftalarda Ukrayna’ya yönelik füze ve İHA saldırılarını artırdığı bir döneme denk düştü. Bu durum, Batılı müttefiklerin üzerindeki baskıyı da artırdı. Kiev yönetimi, daha hızlı ve etkili silah yardımı çağrısını yineledi.