Haberler.com’da Moda Üzerine Yorumlar

ÖZKAN KARAKUŞOĞLU’NUN DEĞERLENDİRMELERİ

Moda dünyasının gündemindeki isimlerin kıyafet seçimleri ve sahne performansları, modacı Özkan Karakuşoğlu tarafından ele alındı. Jennifer Lopez’in Türkiye’deki konseriyle başlayan programda, Ebru Yaşar, Demet Akalın, Nükhet Duru, Gülben Ergen, Sertab Erener gibi birçok ünlü sanatçı hakkında dikkat çeken yorumlar yapıldı. Karakuşoğlu, bazı sanatçıların sahne şıklığını övgüyle bahsederken, bazı kıyafetleri “tasarım hatası” şeklinde değerlendirdi.

JENNIFER LOPEZ’İN KONSERİNE DEĞERLENDİRME

Jennifer Lopez’in Türkiye konseri, Karakuşoğlu tarafından övgüyle karşılandı. Sahne performansının kusursuz olduğunu belirten modacı, kıyafet seçimlerinin ise “fazla cesur” olduğunu ifade etti. “Bu yaşa gelmişsin, fiziğini korumuşsun ama edep ve hayal duygularını bu kadar zorlamaya gerek yoktu” diyerek durumu eleştirdi.

EBRU YAŞAR’IN ELBİSESİNE ELEŞTİRİ

Ebru Yaşar’ın kıyafetini eleştiren Karakuşoğlu, “vücut proporsiyonunu tamamen bozmuş” diyerek değerlendirmesini sürdürdü. “Bu elbise size hiç yakışmamış, 10 üzerinden 4 veriyorum” diyerek izleyicilerin dikkatini çekti. Kıyafeti “merdiven altı düğün dekoruna” benzetmesi de dikkat çekti.

NÜKHET DURU VE DEMET AKALIN’A ÖVGÜLER

Nükhet Duru’nun sahne şıklığını öven Karakuşoğlu, “Bu yaşta bu enerji, bu ışıltı, ayakta alkışlıyorum” diyerek sanatçıyı takdir etti. Demet Akalın ise vücut yapısına uygun, estetik bir beyaz elbiseyle çok hoş bir görünüm sergiledi. Karakuşoğlu, Akalın’ın kıyafetinin de beğenildiğini ifade etti.

GÜLBEN ERGEN’İN BAŞARISI VE SERTAB ERENER’İN TERCİHİ

Gülben Ergen’in sevgi dolu toplumsal katkılarına dikkat çeken Karakuşoğlu, “İyi ki Gülben Ergen var, iyi ki bu ülkede yaşıyor” dedi ve kıyafetini 10 üzerinden 9 puanla değerlendirdi. Sertab Erener’in kıyafetini ise fazla sade ve uyumsuz bulan Karakuşoğlu, “Sizi daha toplu göstermiş, bu kıyafet size yakışmamış” şeklinde yorumladı.

DİVA BÜLENT ERSOY’UN MUHTEŞEM PERFORMANSI

Programın finalinde Diva Bülent Ersoy’un sahne şıklığına övgüler yağdıran Karakuşoğlu, sanatçının kıyafetinin kusursuz olduğunu belirtti. “Her zamanki gibi muhteşem” ifadesiyle Ersoy’u öven Karakuşoğlu, ona 10 üzerinden 10 puan verdi.